Greta Rossetti nella bufera: “Proprio lei parla!” Cosa è successo

Greta Rossetti è finita in una bufera social dopo alcune dichiarazioni fatte sul suo Instagram. L’ex Gieffina e tentatrice di Temptation Island oggi ha pubblicato alcune storie in cui si sfoga su un tema molto sensibile e attuale: la violenza giovanile.

Greta ha detto di sentirsi scoraggiata e sconvolta ogni volta che apre un qualsiasi social: ovunque fioccano notizie di giovani violenti che fanno risse, regolamenti di conti di baby gang che si sparano per strada e quant’altro e ha detto fatto un appello ai suoi giovanissimi followers.

Lo sfogo e la riflessione sono partiti molto bene, dopotutto ogni giorno ci si interroga sulle cause di questa escalation di violenza giovanile e su quali soluzioni trovare.

Greta evidentemente in sei mesi chiusa nella casa del Grande Fratello si era persa tutti gli spiacevoli episodi in cui dei ragazzini si riprendevano coi cellulari mentre uccidevano degli animali per poi mostrare le gesta sui social, questo l’ha devastata.

Non siete fighi se prendete a calci un cane, non siete fighi se fate del male a una donna.

Ma perché non pensate a costruirvi un futuro o a studiare?

”Non siete fighi se fate i violenti sui social” Spunta il fantasma del fratello Josh ed è polemica

A volte chi predica bene, razzola male. Questo pensano sui social dopo la morale fatta da Greta Rossetti.

Lei se la prende, giustamente, con tutti quei ragazzi che ogni giorno vediamo al telegiornale cercare i likes e i followers commettendo atti criminali e facendo del male agli altri.

Tra i trapper arrestati o gli influencer che fanno challenge che causano incidenti mortali, per le visualizzazioni ormai andare contro la legge è d’obbligo, sennò non ci si sente fighi.

Per questo Greta invita i ragazzi che la seguono a pensare a costruirsi il futuro studiando e migliorandosi, così potranno definirsi davvero fighi quando avranno raggiunto degli obiettivi e realizzato dei sogni senza fare del male a nessuno.

Ma c’è un problema in questa morale.

Il problema è il fratello di Greta: Josh Rossetti lo abbiamo conosciuto per i suoi atti di violenza andati virali sui social e di cui lui ne è andato anche molto fiero.

Ricordiamo bene purtroppo la rissa sfiorata con Massimiliano Varrese, quando Josh si è scagliato con calci e pugni contro chiunque si mettesse tra lui e Varrese.

E le minacce di morte in diretta a Gabriele Parpiglia?

Lui si era vantato di queste gesta dicendo che aveva fatto tutto per diventare famoso.

Per questo sui social hanno tacciato Greta di ipocrisia.