Pamela Camassa è la nuova conduttrice del daytime di Amici? Ecco l’indizio

La nuova conduttrice di Amici di Maria De Filippi è Pamela Camassa?

Pamela Camassa pronta a sbarcare ad Amici di Maria De Filippi? A quanto pare sì, o almeno così sembra dall’ultimo scatto pubblicato dalla fidanzata di Filippo Bisciglia. La showgirl ha postato su Instagram un selfie nel quale si nota alle sue spalle il logo di Amici e quello di Vodafone, da anni sponsor ufficiale del talent show. Pamela è pronta a prendere il posto che in passato è stato di Stefano De Martino, Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro? Del resto non è una novità che quest’anno ci sarà un cambiamento della guardia al daytime del programma. Ad annunciarlo è stata qualche giorno fa Laura Carafoli, dei palinsesti Discovery: “Amici torna su Real Time coi casting in autunno e proseguirà poi fino alla fine del serale. Probabilmente avremo qualche novità nella conduzione, ma siamo in attesa di sapere chi”. Che la scelta sia stata compiuta nelle ultime ore?

Il ritorno di Pamela Camassa sul piccolo schermo

L’eventuale arrivo di Pamela Camassa porterebbe una ventata di novità ad Amici. La conduttrice manca da tempo dal piccolo schermo: la sua ultima apparizione risale alla primavera del 2017, quando ha preso parte in qualità di mentore a Selfie-Le cose cambiano di Simona Ventura. Da allora è apparsa di rado sul piccolo schermo e ha preferito concentrarsi sui social network, dove è molto seguita e apprezzata. Il talent show di Canale 5 può rivelarsi una grande occasione per la Camassa, la cui ultima opportunità da conduttrice risale al 2013, quando ha affiancato Carlo Conti a I Migliori Anni.

Tutte le novità della prossima edizione di Amici

Amici 18 sarà ricco di novità. Oltre a un cambio della guardia alla conduzione del daytime, ci saranno delle new entry pure tra i Professori e nel meccanismo di gara. Inoltre, pare che il Serale non andrà più in onda di sabato, come accaduto negli ultimi anni.