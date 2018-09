Amici di Maria De Filippi, novità: il daytime cambia i conduttori

Amici di Maria De Filippi: tra i cambiamenti e le novità della diciottesima edizione del talent show c’è il cambio di conduzione nel daytime

Amici di Maria De Filippi è uno dei programmi televisivi che il pubblico italiano sta aspettando con più trepidazione. La prossima edizione del talent show che andrà in onda sarà la numero diciotto e si preannuncia ricca di novità. Tra queste sembra essere quasi certo un cambio di conduzione per quanto riguardo il daytime del programma di Maria De Filippi. A rivelarlo è Laura Carafoli che si occupa dei palinsesti di Discovery e ha rilasciando un’intervista a Davide Maggio. “Il daytime di Amici tornerà?” viene chiesto alla Carafoli. “Continua” risponde. Poi aggiunge: “Torna coi casting in autunno e poi ripartirà col serale. Probabilmente avremo qualche novità nella conduzione, ma siamo in attesa di sapere chi“.

Amici: le altre novità della nuova edizione del programma di Canale 5

Ancora non è dato sapersi, dunque, chi si occuperà della conduzione del daytime di Amici di Maria De Filippi, ma ci sarebbero altre novità per il talent show di Canale 5. Secondo 361 magazine, infatti, è probabile che il serale non andrà più in onda il sabato sera. Ancora nulla di deciso e di ufficiale. Il serale potrebbe essere trasmesso in un giorno alternativo oppure c’è l’ipotesi di mandare in onda il talent solo durante la fascia pomeridiana. Altro cambiamento, secondo delle voci di corridoio riportate sempre dal magazine, riguarda i coach che seguiranno i giovani artisti di Maria De Filippi. Pare, infatti, che il numero dei coach sia destinato a diminuire.

Amici di Maria De Filippi: il pubblico del talent show gradirà tutti i cambiamenti?

Nulla di certo ancora, dunque. Bisognerà aspettare la conferenza ufficiale di Amici di Maria De Filippi per avere delle notizie ufficiali al riguardo e capire se la diciottesima edizione del programma di Canale 5 abbandonerà qualche tradizione, come quella del giorno di messa in onda del serale. Ma se tutti questi cambiamenti saranno attuati davvero, come reagirà il grande pubblico del talent show?