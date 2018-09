Amici di Maria De Filippi, novità per il serale e i coach: i cambiamenti

Amici di Maria De Filippi: le prime novità della diciottesima edizione del talent show di Canale 5

Con l’arrivo della nuova stagione televisiva, si inizia a fare il conto alla rovescia per la messa in onda dei programmi tv più attesi e amati dal pubblico. A questo proposito si parla già di cambiamenti e novità. Questo è il caso di Amici di Maria De Filippi. Il talent show che ha lanciato nel mondo della musica Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, si prepara a rivoluzionare alcune delle sue tradizioni. Nella diciottesima edizione di Amici, come afferma 361 magazine, è molto probabile che il serale cambierà giorno di messa in onda. Non più, dunque, il tradizionale sabato sera per i cantanti e i ballerini di Maria De Filippi. Questa sembra essere solo la prima delle novità per il noto talent show di Canale 5.

Amici: quando andrà in onda il Serale del programma di Maria De Filippi altre importanti novità sui coach

Sempre secondo 361 magazine, pare che ancora non sia deciso a quando spostare il Serale di Amici e nemmeno se ci sarà. Sì, perché c’è l’idea di mandare in onda il talent show di Maria De Filippi anche solo ed esclusivamente durante la fascia pomeridiana. Altrimenti sarà necessario scegliere un giorno alternativo a quello del sabato sera. Altro cambiamento a cui si sta pensando riguarda i coach. Secondo delle voci di corridoio, infatti, come riporta il magazine, varierà il numero dei coach disponibili per i giovani talenti, questi diminuiranno ma ancora non si sa quanti saranno ufficialmente.

Amici di Maria De Filippi: innovazione o tradizione?

Aspetteremo la conferenza stampa di Amici di Maria De Filippi per sapere quali saranno ufficialmente tutte le novità della diciottesima edizione del talent show di Canale 5. Edizione che, stando a quanto scritto, tenderà ad allontanarsi probabilmente dalle sue tradizioni e si concentrerà su cambiamenti e innovazioni. L’ampio pubblico del programma di Maria De Filippi come reagirà dopo le novità della passata edizione che ha visto la vittoria del cantautore Irama?