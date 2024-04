Amici 23, Mida in crisi e il ritorno degli ex allievi: ecco il perché

Nuova settimana, nuovo daytime di Amici. Mancano sempre meno puntate alla fine del programma, la cui finale andrà in onda ufficialmente il prossimo 18 maggio. Per questo, gli allievi iniziano a fare un bilancio del loro percorso, portandoli spesso ad avere una crisi. Dopo Martina, questa volta è toccato a Mida. La giornata di lunedì 29 aprile ha avuto inizio con i ragazzi che discutevano della sesta puntata e delle critiche ricevute. A tal proposito, il cantante ha confessato di esserci molto male per i commenti ricevuti dai giudici, in particolare da Cristiano Malgioglio.

Mida sente di non essere apprezzato particolarmente da nessuno dei giudici e teme di non riuscire ad arrivare in finale. La voce di “Rosso fuoco” è scoppiato in lacrime, convinto che, anche per il percorso difficile che ha affrontato durante nove mesi, meriti di arrivare fino alla fine. “Tutti abbiamo avuto un percorso travagliato, secondo me”, ha risposto Petit, appoggiato da Sarah. D’altro canto, però, Mida non la pensa in questo modo. L’allievo di Lorella Cuccarini crede di essere stato messo molto spesso alla prova sin dal pomeridiano, dove è stato costantemente criticato da Anna Pettinelli.

“Me la sono sudata”, ha ribattuto Mida piuttosto nervoso. Dopodiché, lui e Sarah hanno ricevuto un guanto di sfida da Alessandra Celentano. La Maestra ha proposto una sfida contro Dustin, per dimostrare come nella squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo non siano presenti delle “eccellenze“, a differenza dei concorrenti che fanno parte del team suo e di Rudy Zerbi. Delle parole che hanno buttato ancora più giù Mida, il quale ha definito quest’uscita della Celentano abbastanza “triste”.

Mida, dopo la sesta puntata del Serale, confida una sua paura a Petit e Sarah… #Amici23 pic.twitter.com/FvsurCqoy4 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 29, 2024

Gli ex allievi di Amici fanno ritorno in studio: cosa sta succedendo

Alla fine del daytime, hanno poi mostrato un’anticipazione della puntata di domani, 30 aprile, che ha lasciato i telespettatori senza parole. Difatti, sono tornati in studio tutti gli allievi eliminati durante il Serale. “Che strano raga”, si sente dire da Kumo. “We’re back”, ha poi aggiunto Lucia. Dopodiché, tutti si sono seduti ai loro banchi. Insomma, una scena completamente inattesa, anche se da alcune ore i fan del programma avevano cominciato a percepire qualcosa di insolito.

Negli ultimi giorni, infatti, molti degli allievi si sono radunati a Roma, condividendo foto e video sui social. Da lì, molti fan avevano ipotizzato che la loro visita nella Capitale fosse legata al talent show di Maria De Filippi. E così è stato. Non è chiaro se gli ex concorrenti siano stati riconvocati per un ripescaggio o, semplicemente, per fare una sorpresa ai loro compagni d’avventura. Tuttavia, per la maggior parte degli spettatori la seconda opzione sembra la più plausibile. A questo punto, non resta che attendere domani, martedì 30 aprile, per capire cosa succederà.