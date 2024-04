Amici 23, reunion sospetta a Roma: in arrivo una sorpresa?

Manca sempre meno alla fine della 23esima edizione di Amici. Giovedì, 2 maggio, verrà registrata la settima puntata del Serale e, dopo, rimarranno solo la semifinale e la finale prima di scoprire il vincitore di quest’edizione. Per quanto riguarda il ballo, gli unici ancora in gara sono gli allievi di Alessandra Celentano: Marisol e Dustin. Dunque, il trionfatore della categoria di danza è sicuramente tra loro due. I cantanti invece sono in grande maggioranza, dato che ancora cinque di loro sono dentro la Scuola: Mida, Sarah, Holden, Petit e Martina. Quest’ultima è finita al ballottaggio finale la scorsa puntata, vincendo contro Sofia, che ha dovuto abbandonare per sempre il programma.

Ad ogni modo, mentre il talent volge al termine, a Roma è avvenuta una reunion sospetta. Difatti, la maggior parte dei concorrenti eliminati durante il Serale si è radunata nella Capitale, condividendo video e foto sui social. Sebbene arrivino da parte diverse d’Italia, tutti si sono ritrovati insieme proprio nella città dove si trovano gli studi di Amici. In particolare, Nicholas, Giovanni, Ayle e Lucia Ferrari hanno condiviso reel divertenti, documentando le loro giornate. Inoltre, con loro c’era anche Lil Jolie, mentre Gaia è stata avvistata ieri, 28 aprile, alla stazione di Roma Termini.

Alla luce di tutto ciò, c’è chi crede che quest’incontri non siano esattamente una coincidenza. In vista della finale, alcuni credono che gli ex allievi possano fare un rientro improvviso nel talent show. Da un lato, c’è chi pensa che ci possa essere un ripescaggio; dall’altro, invece, altri sostengono che gli ex concorrenti faranno presto una sorpresa ai ragazzi ancora in gara. In effetti, la seconda opzione appare più plausibile, considerando che Amici di solito non effettua ripescaggi di questo tipo quando mancano poche puntate alla fine.

Forse, la produzione ha pensato di fare un regalo ai concorrenti, facendoli ricontrare con i loro amici e compagni d’avventura. Tra i fan, in tanti aspettano con ansia un ultimo incontro in Casetta tra Gaia e Mida. I due ex fidanzati non si sono lasciati nel migliore dei modi, ma la ballerina ha dichiarato a Verissimo di voler vedere fuori dal programma cosa succederà tra di loro. A questo punto, chissà se Mida avrà l’opportunità di rivederla prima di affrontare queste ultime toste settimane nel talent. Bisogna, però, sottolineare che si tratta solo di supposizioni senza nessun fondamento concreto.