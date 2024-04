Amici, Gaia lascia la porta aperta a Mida. Lil Jolie non si pronuncia

Ospiti a Verissimo le ultime due eliminate da Amici, Gaia De Martino e Lil Jolie. La prima ha parlato dell’infortunio e del suo amore nato in casetta per Mida.

Gaia è soddisfatta del percorso fatto e ritiene che sia stato pieno di emozioni. Nonostante l’infortunio, dove è stata sostituita da Aurora, è comunque felice di com’è andata.

“Il mio percorso è stato pieno di emozioni. Per me quest’esperienza è stata troppo importante. Questo era il quarto anno che provavo ad entrare. Io mi sono messa nei suoi panni, non volevo sentisse un peso addosso, non le avrei mai dato la colpa.”

Sulla storia con Mida ha rivelato che lascia la porta aperta e che aspetta di viversela fuori per capire se davvero potrà funzionare oppure no.

“È stato importante anche Mida in questo percorso, la mia prima relazione, le mie prime emozioni verso un ragazzo. Mi ha aiutato in tanti punti deboli, mi ha aiutato a superarli, rimane una persona importante per me, poi si vedrà fuori. Siamo molto diversi, forse è per quello che ci siamo trovati, mi piace pensare positivo, continuerò a farlo, ma è comunque difficile viversi dentro una bolla, magari fuori potrà essere diverso. Sicuramente io gli voglio bene e avremo modo di vedere le cose fuori“

Ma Lil Jolie non si è voluta pronunciare più di tanto, sottolineando come l’amica conosca già il suo pensiero. Mostrando quanto non sia convinta della relazione tra i due.

Il percorso di Lil Jolie

La cantante, da poco eliminata, ha raccontato che, nonostante tutto, è felice dell’epilogo di questo percorso. Soprattutto è contenta di essere tornata “alla vita vera“.

“L’ho presa molto bene, ho visto la mia famiglia e poi sono tornata qui a Milano dove avevo i miei amici e la mia vita musicale, è stato un po’ strano ma mi sto abituando alla vita vera. Volevo andare più avanti ma non è brutta la vita vera“.

Lil ha parlato anche di come ha vissuto l’ultima settimana. Infatti la decisione sull’eliminazione finale tra lei e Sarah è stata sospesa perché Michele Bravi aveva bisogno di altri giorni per capire chi mandare a casa.