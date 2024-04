Amici, Gaia e Mida: rottura definitiva o possibile ritorno? Indizi social

È già passata una settimana da quando Gaia De Martino ha dovuto abbandonare la scuola di Amici. Nel corso della sua esperienza all’interno del talent show, la ballerina era stata vittima di un infortunio che l’aveva costretta a passare il testimone a una sostituta, Aurora Ranvestel. Una scelta che era stata presa direttamente dal coach della De Martino, Raimondo Todaro, e che aveva fatto discutere (e non poco) sia il pubblico che gli altri allievi. A complicare l’esperienza di Gaia ad Amici era anche stata la relazione con un altro allievo della scuola, Mida.

Una storia d’amore che era giunta a conclusione ben prima che la ballerina lasciasse la casetta di Amici. Un avvenimento che aveva fatto soffrire molto Gaia, che fino all’ultimo ha sperato in un ritorno con il giovane cantante. La domanda che però attanaglia i fans della coppia è la seguente: è davvero possibile un ritorno di fiamma tra i due o saranno destinati a separare le loro strade una volta per tutte quando anche Mida sarà uscito dal talent? Nel frattempo la ballerina ha lasciato ai suoi fans qualche indizio social.

Gli “strani” comportamenti di Gaia dopo l’uscita da Amici

Ultimamente Gaia ha avuto, a detta di molti suoi fans, un comportamento molto “strano” sui social. Dopo essere uscita dal talent show di Maria De Filippi, la ballerina è infatti tornata a pubblicare contenuti sui suoi profili Instagram e Tik Tok. Video che hanno fatto storcere il naso ad alcuni fans e soprattutto a chi spera che lei e Mida, una volta finita l’esperienza di quest’ultimo ad Amici, tornino insieme.

Gaia ha infatti pubblicato un TikTok con la canzone “Mammami” di Petit in sottofondo. Stessa cosa poi è stata fatta anche per pubblicizzare il nuovo brano di Ayle, intitolato “Il tuo nome”. Cosa c’è di strano? Il fatto che la ballerina non abbia dedicato nemmeno un video all’ex fidanzato: nessuna delle canzoni di Mida è comparsa come sottofondo musicale nei suoi video e nessuna pubblicità al suo nuovo inedito “Que pasa” è stata fatta mezzo social.

Quell’iniziale sull’anello

Tutto farebbe quindi pensare alla volontà della ballerina di tagliare con il giovane cantante e voltare pagina una volta per tutte. Peccato che, stando a una segnalazione di alcuni fans della coppia, la ballerina sia stata vista passeggiare con indosso un anello decorato con una M. Difficile pensare che quella lettera non sia l’iniziale dell’ex fidanzato.

Insomma, tra il comportamento di lui prima che Gaia uscisse dal talent e i gesti di lei nel post-Amici, non è facile capire che cosa bolla in pentola. In molti hanno ipotizzato che tra i due ci sia stato un riavvicinamento proprio nel momento in cui la ballerina ha dovuto lasciare il programma ma che i due aspettino la fine del percorso di Mida per potersi chiarire una volta per tutte e capire se ci sia o meno possibilità di un ritorno.

La verità al momento non è possibile saperla. Intanto, la ballerina sarà ospite questo pomeriggio, sabato 27 aprile, di Verissimo insieme a Lil Jolie, altra allieva del talent eliminata lo scorso sabato. Chissà se in questa occasione Gaia deciderà o meno di sbottonarsi un po’ di più e rivelare come stanno realmente le cose.