Amici, Gaia posta un romantico video con Mida: ma poi lo cancella

Sabato, 20 aprile, Gaia De Martino ha dovuto lasciare la Scuola di Amici. Le ultime settimane della ballerina nel programma sono state particolarmente difficili. Prima, dopo diversi mesi, Mida ha deciso di terminare la loro relazione per concentrarsi sulla sua musica. Una decisione che ha fatto soffrire molto l’ex allieva, che continuava a provare sentimenti molto forti per lui. Successivamente, ha subìto un infortunio. Per permetterle di rimanere in gara, Raimondo Todaro ha proposto che un’altra ballerina, Aurora, la sostituisse per tre puntate, una proposta che Gaia ha accettato. Ma, Aurora non è riuscita a superare la seconda puntata, perdendo nel ballottaggio contro Sarah, il che ha portato all’eliminazione di Gaia nella quinta puntata del Serale.

La decisione di Gaia di rimanere nel programma con l’aiuto di una sostituta ha fatto storcere il naso a diversi suoi compagni, compreso Mida. Questa situazione ha infatti allontanato ancora di più i due ragazzi, che non sono riusciti a riconciliarsi prima dell’uscita della ballerina. Anzi, l’ultimo saluto tra di loro è stato alquanto freddo, lasciando diversi dei loro fan perplessi. Tuttavia, subito dopo l’eliminazione, Mida ha rivelato a Petit che, se fosse arrivato al ballottaggio finale con lei, si sarebbe autoeliminato a favore della sua ex fidanzata.

Una dichiarazione che quasi nessuno, compreso lo stesso Petit, ha preso sul serio. Questo perché, com’è giusto che sia, il cantante tiene molto ad arrivare in finale e concludere al meglio il suo percorso. Proprio per questa ragione, infatti, ha chiuso in precedenza con Gaia. In ogni caso, la storia tra i “Gaiamida” è rimasta aperta, lasciando diversi questioni irrisolte. Tale confusione è risultata evidente in un recente gesto della ballerina.

Poche ore fa, Gaia ha pubblicato un post con una serie di foto insieme ai suoi compagni di Amici, ringraziandoli per averla capita e per esserle sempre stati vicino in questi lunghi mesi. Negli scatti, appaiono diversi allievi, tra cui Mida. In realtà, aveva condiviso anche un altro video con il cantante, in cui lo si vede baciare l’occhio dell’ex ragazza. Un momento romantico, risalente a quanto i due erano ancora una coppia. Ma, poco dopo, Gaia ha improvvisamente eliminato il video, lasciando solamente una normale foto con il cantautore.

Non si sa bene perché Gaia abbia deciso di cancellare il video. Forse ha ricevuto molti commenti su di esso e ha preferito evitare ulteriori dibattiti sulla loro relazione. Bisogna specificare che, al momento, non sono ancora tornati insieme. Non resta che attendere che Mida finisca il suo percorso ad Amici per vedere cosa succederà tra di loro.