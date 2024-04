Amici 23: Gaia e Mida l’ultimo saluto, poi Petit smonta il collega

È arrivato il momento per Gaia e Lil Jolie di lasciare Amici di Maria De Filippi. La prima è stata eliminata con il ballottaggio finale della puntata andata in onda sabato 20 aprile. La ballerina si è infortunata nei giorni scorsi e ha accettato, tra le polemiche, di farsi sostituire per tre settimane da Aurora, un’ex allieva del talent show, finché non si sarebbe ripresa. Quest’ultima, però, ha avuto la peggio contro Sarah Toscano, tanto che Gaia è stata in automatico eliminata definitivamente.

Nel corso del Daytime di oggi, viene mostrato il momento in cui la ballerina di Raimondo Todaro ha salutato con delle dediche speciali i suoi ormai ex coinquilini. E tra questi anche Mida, ovviamente. Gaia ha riservato parole bellissime a tutti, pure a chi l’ha criticata duramente per la sua decisione di farsi sostituire da un’altra ballerina per continuare questo percorso. A ognuno di loro ha dedicato un messaggio importante e speciale, lasciando per ultimo l’ex fidanzato.

La relazione tra Gaia e Mida ad Amici 23 è finita ormai da qualche tempo. È stato il cantante a mettere la parola fine a questa love story, che aveva appassionato il pubblico. La ballerina ha cercato di avere più confronti con Mida, generando anche qualche critica da parte del pubblico, che l’aveva accusata di essere “sottona”. Oggi la maggior parte dei telespettatori apprezza il modo con cui Gaia ha deciso di salutare Mida.

Senza rabbia e rancore, la ballerina ha dedicato un messaggio anche al cantante. Probabilmente qualcuno si sarebbe aspettato di vederla rancorosa dopo quanto accaduto, invece Gaia è andata oltre a tutto, dando una bella dimostrazione.

”A te faccio un discorso diverso. Con te ho avuto la mia prima relazione. Voglio ringraziare anche te, perché comunque mi hai dato delle cose a prescindere da come sia andata a finire. Ti auguro di riuscire a superare tutti gli ostacoli che ti porti dentro e spero che i tuoi sogni si avverino. Ti ringrazio”

Si può dire che Gaia ha fatto bene a non riservare ancora rancore a Mida. Sempre nel Daytime di oggi si è accesa una discussione tra il cantante di Rossofuoco e Petit. Ciò è accaduto dopo l’uscita di Gaia, quando gli allievi hanno ripercorso quanto successo nella puntata. Petit e Marisol hanno messo in dubbio le reazioni di Mida, il quale era finito al primo ballottaggio, salvandosi prima di quello finale che ha visto sfidarsi Gaia e Sarah. A detta della coppia, il cantante avrebbe finto quando ha tirato un sospeso di sollievo di fronte al suo salvataggio.

A detta di Petit, Mida era consapevole che cantando il suo inedito non sarebbe mai finito al ballottaggio finale a due. Il cantante di Rossofuoco è apparso in evidente difficoltà, tanto da non sapere cosa rispondere, se non che si sentiva agitato. Inoltre, Mida oggi ad Amici ha aggiunto che la sua preoccupazione derivava dal fatto che aveva già deciso che in un eventuale ballottaggio finale con Gaia si sarebbe auto eliminato.

Petit, senza peli sulla lingua, ha ammesso di non credere a questa sua versione. In effetti, Mida è apparso poco convincente e titubante. Nel Daytime che andrà in onda domani, verrà approfondita la questione con un altro confronto tra i due cantanti.

Intanto, ha lasciato il talent show di Canale 5 anche Lil Jolie. Quest’ultima è stata eliminata a inizio puntata, in modo particolare. Questo perché Michele Bravi non riusciva a decidere il voto da dare al ballottaggio finale a lei e a Sarah, nella puntata precedente.

L’ha fatto quando è iniziata la puntata di sabato 22 aprile. Come è possibile capire con il Daytime di oggi, Lil ha salutato Dustin e Martina con tanto affetto.