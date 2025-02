Lite Imma Tataranni 1, top Lucarelli e The Voice 9, Olly 10: pagelle tv

Solitamente le conferenze stampa in cui si presentano le nuove stagioni delle serie tv sono piuttosto barbose. Quella dei nuovi episodi di Imma Tataranni, invece, è stata uno show tanto curioso quanto triste. C’è stata una litigata tra l’attrice Vanessa Scalera e la scrittrice Mariolina Venezia, autrice dei romanzi che hanno ispirato la fiction. Vanessa, ospite a Sanremo, si è scordata di ringraziare la Venezia. In conferenza stampa sono volati gli stracci. Venezia: “Avendo io creato il personaggio di Imma Tataranni, non posso che essere una fan di tutti gli ingrati. Imma Tataranni è una paladina dell’ingratitudine. Ringrazio Vanessa Scalera per la sua ingratitudine, mi ha spesso dimenticata”. Replica della Scalera: “Sono stata messa in mezzo, non voglio entrare nella tua volgare polemica. Io ricordo la tua ingratitudine durante la prima conferenza stampa di Imma Tataranni: hai avuto un comportamento malmostoso, me lo ricordo ancora. Io devo ringraziare la produzione e il regista. Ti ho sempre nominata nelle interviste, Ringrazio gli sceneggiatori, ma io non ti devo nulla”. Un regolamento di conti imbarazzante, voto 1!

TvBlog ha reso noti i primi tre concorrenti di The Couple, il nuovo reality di Canale 5 che sarà condotto da Ilary Blasi. Praticamente è una costola del Grande Fratello, non a caso in Spagna si chiama GF Duo. Ebbene, gli autori pare che abbiano arruolato Alex Belli, Soleil Sorge e Samantha De Grenet. Si, sempre gli stessi volti, sempre le stesse persone. Ma idee nuove, coraggiose, non ce ne sono? In arrivo teatrini, voto 2!

Simona Ventura, secondo quanto spiegato da DavideMaggio.it, ha rifiutato la conduzione di un adventure game che andrà in onda in prime time su Rai Due il prossimo autunno e le cui riprese dovrebbero iniziare a breve. La conduttrice, laddove avesse detto di sì, avrebbe dovuto rinunciare a sei puntate di Citofonare Rai2 e di Che Tempo Che Fa. Pare inoltre che non sia stata convinta fino in fondo dal format. Dire di no, soprattutto a uno show in prima serata, non è facile. Il saperlo fare è segno di coraggio e lungimiranza. Voto 7!

Ascanio Pacelli è tornato in tv con il programma The Golden Bachelor (Real Time). In un’intervista ha spiegato perché non farebbe più un reality: “Non lo rifarei anche perché la televisione e le sue dinamiche sono cambiate. La gente forse oggi si aspetta qualcosa in cambio quando fa un reality, io invece ho vissuto un’esperienza di 90 giorni senza aspettarmi assolutamente nulla. Non l’ho fatto come trampolino di lancio, ma quasi come se dovessi andare a fare l’animatore in un villaggio turistico. Non basta partecipare a un reality per lavorare nel mondo dello spettacolo, devi dimostrare di saper fare qualcosa”. Grande verità e anche grande coerenza visto che Pacelli, dopo il GF, di reality non ne ha più fatti. Voto 8!

Selvaggia Lucarelli è stata ospite a Verissimo per la prima volta. Finalmente una chiacchierata non retorica e non con fiumi di lacrime. La giornalista ha mostrato lucidità e profondità di pensiero. Inoltre, udite udite, ha spezzato una lancia a favore di Chiara Ferragni, sostenendo che secondo lei ha pagato abbastanza. “Credo sia arrivato il momento di darle una seconda chance”, ha chiosato la scrittrice. Come al solito non è stata scontata, voto 9!

The Voice Senior 2025 ha aperto i battenti. Ormai il format è rodatissimo e funziona meravigliosamente. Merito di una giuria affiatatissima, di una scelta dei concorrenti certosina, del ritmo dello show, della competizione che si sente nonostante il clima rilassato. Rispetto a Io Canto il talent Rai è avanti anni luce. Voto 9!

In un mondo in cui nessuno riesce a rinunciare a nulla esiste un tale che si chiama Olly, che ha vinto il Festival di Sanremo e che ha deciso di non partecipare all’Eurovision perché non se la sente. Al suo posto andrà Lucio Corsi. C’è chi venderebbe la madre per essere protagonista a un evento del genere e chi, invece, ascolta le proprie sensazioni, rinunciandovi. Si chiama umanità, voto 10!