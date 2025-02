Selvaggia Lucarelli a Verissimo difende Ferragni: discorso perfetto

Prima volta per Selvaggia Lucarelli a Verissimo. Naturalmente ad accoglierla e ad intervistarla Silvia Toffanin che, proti via, ha subito ricevuto una risposta ‘lucarelliana’. “Tu di solito ti agiti?” “No, io agito (gli altri, ndr”, la secca replica della giornalista. La conduttrice è rimasta un attimo scossa. Poi la scrittrice si è fatta seria e, a proposito del suo recente impegno come opinionista al DopoFestival, ha raccontato le sensazioni provate. Non prima di aver dato un’altra risposta diretta alla padrona di casa.

Il rapporto ottimo con l’ex marito Laerte Pappalardo

“Tu ce l’hai l’ansia da prestazione?”, ha chiesto Toffanin. “Vuoi subito mettermi in difficoltà?”, la reazione della Lucarelli. ‘Silvietta’ è rimasta anche in questo caso un po’ sfasata. “Comunque un po’ di ansia da prestazione l’avevo, anche se il grosso della responsabilità lo aveva Alessandro Cattelan”, ha aggiunto Selvaggia che poi ha parlato a lungo del legame con il suo ex marito, Laerte Pappalardo, figlio di Adriano, con il quale ha avuto un figlio, Leon. Per l’ex ha avuto parole al miele:

“Io ho alle spalle un matrimonio? No ce l’ho sulle spalle. Che rapporto ho con Laerte? Un rapporto bellissimo e nessuno può dire il contrario. Dopo due o tre anni non facili, oggi ci vogliamo bene. Dal matrimonio sono fuggita forse in modo troppo veloce. C’è stata qualche ‘ritorsione’ della famiglia Pappalardo. Finita questa fase conflittuale ci siamo ricordati quanto ci siamo voluti bene. Questa cosa mi commuove. Ci vogliamo molto bene, riconosco in lui un grande senso di ironia e un grande senso di accudimento. Ci frequentiamo. Io frequento la sua compagna, lui Lorenzo. E io voglio bene a lui, ma non come dicono tutti per il bene dei figli, ma per il mio bene”.

L’amore tossico

Dopo la fine del matrimonio Selvaggia ha vissuto un amore tossico. Anche su questo tema la Lucarelli non è stata parca di parole:

“Un qualcosa che mi stava uccidendo sotto il punto di vista psicologico e fisico. Avevo bisogno di essere amata da questa persona che era ingestibile. Era il narciso per eccellenza, mentre io gli ho dato il fardello di sfamare il mio bisogno d’amore. Ne sono uscita senza chiedere aiuto. Avrei dovuto farlo. C’erano violenze psicologiche molto forti. Mi sminuiva, mi diceva che non valevo nulla, che sul lavoro ero sopravvalutata, che non ero una buona madre. Mi delegittimava continuamente. Ero pericolosa per me stessa e per mio figlio perché non ero mai lucida. Ero sempre confusa”.

Oggi è felice con Lorenzo Biagiarelli, con la quale fa coppia da 9 anni: “Lui è una persona leggera, scarica con grande facilità i miei momenti non semplici. Siamo felici”.

Selvaggia Lucarelli su Chiara Ferragni a Verissimo

Poi il pensiero ‘perfetto’ su Chiara Ferragni. Per la giornalista ha pagato abbastanza e sarebbe ora che potesse avere una seconda possibilità. Dichiarazioni che qualcuno potrebbe trovare piuttosto sorprendenti. Fatto sta che ha difeso l’influencer sotto diversi punti di vista: