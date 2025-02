Cast di The Couple, svelati i primi 3 vip: ecco i nomi (discutibili)

Iniziati i casting per arruolare i vip che popoleranno il nuovo reality show Mediaset The Couple che dovrebbe cominciare lunedì 7 aprile su Canale 5, ossia una settimana dopo la conclusione del Grande Fratello. Il programma, d’altra parte, è una costola del GF. In Italia gli è appunto stato dato il titolo The Couple, in Spagna invece si chiama GF Duo. Pare che la scelta nostrana sia stata fatta per dare l’impressione al pubblico che si tratti di trasmissioni non facenti parte dello stesso universo narrativo, anche se a tutti gli effetti lo sono. A condurre ci sarà la rediviva Ilary Blasi. TvBlog, nelle scorse ore, ha fatto sapere chi sono i primi tre vip che sono stati ingaggiati.

Mediaset avrebbe messo sotto contratto Soleil Sorge, Alex Belli e Samantha De Grenet. Sì dirà: “Di nuovo loro? Ma sempre gli stessi nomi?”. Ebbene sì, anche perché i nomi che ruotano attorno ai reality sono sempre gli stessi. Evidentemente gli autori si sono ricordati dei teatrini messi in piedi da Soleil e Belli al GF Vip e vogliono tentare di sfruttare nuovamente alcune dinamiche. Di idee nuove pare che non ce ne siano molte, così si va sull'”usato sicuro”, che poi sicuro non è. Il pubblico di Mediaset, negli ultimi anni, ha manifestato in diverse occasioni insofferenza nei confronti delle minestre riscaldate. Basti ricordare cosa è successo in questi mesi: l’ultima Isola dei Famosi è stata un mezzo flop, il GF in corso galleggia al minimo sindacale.

Per quel che riguarda The Couple, come funziona e dove sarà realizzato? Di fatto è una sorta di Grande Fratello, ma a coppie. Vale a dire che due concorrenti giocano appunto in coppia. Possono essere fidanzati, amici, parenti o semplici conoscenti. Un po’ quello che succede a Pechino Express. I vip in gara alloggeranno nella medesima casa usata dai vip del GF. Verranno cambiati gli arredi, ma l’abitazione sarà quella. Ilary Blasi invece andrà in onda da uno studio differente rispetto a quello usato da Alfonso Signorini. Lo show sarò prodotto dalla Endemol Shine Italy, azienda che fa parte del gruppo Banijay dei fratelli Marco e Paolo Bassetti.