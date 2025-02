Ilary Blasi condurrà “The Couple“ su Canale 5: tutto sul reality

Ilary Blasi torna su Canale 5 con un programma tutto nuovo. Mediaset ha rilasciato da pochi minuti un comunicato stampa in cui annuncia l’arrivo nei palinsesti di ”The Couple”. Vediamo di cosa si tratta e quando andrà in onda il nuovo reality game che vuole riscattare il flop de ”La Talpa”.

Proprio ieri vi avevamo parlato dell’ex signora Totti, che dopo un periodo lontana dalla televisione sembrava essere finita nella lista nera. La Blasi tornerà quasi certamente con ”Battiti Live” e per molti la conduzione dello show musicale estivo sembrava più un contentino. Ora invece arriva la notizia bomba: Ilary prende il timone di un programma inedito, a metà strada tra ”Temptation Island”, ”La Talpa” e ”Grande Fratello”. Sulla carta, le prospettive sembrano molto intriganti!

”The Couple”: il reality game tra strategie e relazioni

Secondo quanto si legge nel comunicato, ”The Couple” metterà a dura prova delle coppie costrette a una convivenza forzata. Non solo coppie di fidanzati, ma anche di parenti, amici e straordinariamente anche di nemici! Protagonisti saranno personaggi vip e persone normali. Lo scopo del gioco sarà quello di difendere un montepremi attraverso strategie e prove fisiche, ma anche psicologiche. Le coppie dovranno resistere non solo agli attacchi degli avversari, ma anche testare la forza della propria relazione. Si parla di imprevisti e di emozioni forti per le coppie in gara. A differenza della Talpa però, sarà un televoto da casa a eleggere i vincitori del programma!

Non è chiaro quando andrà in onda, nel comunicato si prevede lo sbarco su Canale 5 ”prossimamente”, probabilmente se ne sentirà parlare nella stagione autunnale, visto che in estate Ilary sarà impegnata con Battiti Live. The Couple sembra andare a prendere i punti forti di programmi storici della televisione: le sfide in coppia tra amici, colleghi, fidanzati e nemici acerrimi di Pechino Express, la messa alla prova dei sentimenti di Temptation Island. Ma anche le sfide fisiche e le strategie de La Talpa e la formula del reality con televoto da casa del Grande Fratello. Dopo il flop di ascolti de La Talpa condotto da Diletta Leotta, probabilmente Mediaset vuole rimediare agli errori che hanno fatto affondare lo show. Il vero problema de La Talpa fu non essere in diretta e avere molti contenuti disponibili solo sulle piattaforme Mediaset Infinity, speriamo che con The Couple si torni alla diretta 100% con pubblico in studio e che non ci sia il format digitale, perché sulla carta questo nuovo show affidato ad Ilary potrebbe funzionare e svecchiare il palinsesto di Canale 5 con qualcosa di davvero nuovo!