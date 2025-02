Ufficiale: Lucio all’Eurovision, Olly rinuncia: “Ascolto me stesso”

E’ passata una settimana dalla vittoria di Olly a Sanremo con Balorda Nostalgia e da giorni non si parla d’altro: il giovane cantante andrà all’Eurovision? Dopo varie voci e dubbi al riguardo, pochi minuti fa è arrivata la risposta. L’artista ha preso una decisione e sui social ha pubblicato un lungo messaggio in cui spiega cosa succederà nei prossimi mesi.

Olly non parteciperà all’Eurovision

Balorda nostalgia è in vetta alle classifiche musicali e Olly si gode il successo, rinunciando, però, alla partecipazione all’Eurovision Song Contest. E lo annuncia senza filtri sui social attraverso un post in cui spiega nel dettaglio i motivi della sua decisione. E’ consapevole del fatto che un’opportunità del genere potrebbe capitare una sola volta nella vita ma allo stesso tempo non vuole spostare i suoi concerti e vuole continuare “l’amata gavetta live di cui parlo sempre con infinito orgoglio”. Ha scritto.

Ha poi tenuto a ringraziare ancora una volta il pubblico che lo ha votato e gli ha dato la possibilità di vincere, invitando tutti ad un suo concerto. “Per me questa decisione è il mio modo di ascoltare me stesso e forse anche il mio contorto modo di dirvi grazie. Qualcuno dirà che sto rinunciando a un sogno, ecco io credo di aver solo scelto di viverlo con i miei tempi”. Ha continuato.

Olly ha concluso il suo messaggio facendo un in bocca al lupo al suo sostituto, affermando che la musica in Italia sta cambiando e vi sono artisti unici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da OLLY (@olly_nclusive)

Chi prenderà il posto di Olly

Le parole del giovane cantante hanno scatenato il web e tutti gli italiani che non vedono l’ora di sapere tutti i dettagli sull’Eurovision Song Contest. Secondo il regolamento, è il secondo classificato a Sanremo a dover partecipare e, quindi, toccherebbe a Lucio Corsi. E la Rai ha appena annunciato che sarà proprio lui il sostituto. Per adesso l’artista toscano non ha ancora commentato la scelta del suo collega che stima molto e al quale è molto affezionato.

La nota della Rai

La Rai ha pubblicato la notizia ufficiale relativa all’Eurovision in una nota attraverso cui ha ringraziato il vincitore della 75sima edizione del Festival di Sanremo, augurando ad Olly una carriera brillante. Allo stesso modo si è congratulato con Lucio Corsi che ha accettato di rappresentare l’Italia alla 69sima edizione del Contest. L’Eurovision si terrà in Basilea e l’artista italiano si esibirà fuori concorso alla St.Jakobshalle durante la prima semifinale, martedì 13 maggio, per poi continuare il sabato 17 maggio con gli altri 25 finalisti.