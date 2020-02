Levante piegata durante l’esibizione: cosa le è successo? Parla l’amica Carla Gozzi

Levante a Sanremo 2020: perché era piegata? Il dubbio sulla performance Tiki Bom Bom

Perché Levante era completamente piegata durante la sua esibizione a Sanremo 2020? Si è voluta pronunciare Carla Gozzi, amica della cantante di Tiki Bom Bom, che si è fatta una sua personale idea sulla sua performance. In molti hanno notato che Levante è stata per tutto il tempo ripiegata su sé stessa, ma probabilmente è stata una sua scelta interpretativa o magari non se n’è nemmeno accorta… Anche se chi la conosce davvero sa che Levante canta sempre in quel modo… Forse ieri ha esagerato più delle altre volte? La stilista Gozzi si è espressa su di lei parlando di “body language“.

Sanremo 2020 news e curiosità, Levante a disagio col suo abito?

Un Festival di Sanremo che regala mille sorprese e notizie inaspettate (si è parlato di un uomo che ha avuto un infarto nel teatro Ariston). E adesso Carla Gozzi, a Detto Fatto, ha confessato come mai Levante era piegata durante la performance di Tiki Bom Bom: “Io conosco il body laguage, cioè il linguaggio del corpo. Io credo che lei si piegava perché non si sentiva a suo agio col suo look e col poco seno. Ero imbarazzato per lei. Ho detto ‘povera ‘sta ragazza’”. Non è stata proprio gentilissima con Levante: “Passiamo da Sabrina Salerno a una tavola da surf… Ma perché si è messa delle conchiglie sul seno?”.

Carla Gozzi ha avvisato Levante, il retroscena sul Festival di Sanremo

Carla Gozzi ha spiegato di conoscere bene Levante e le ha dato anche dei consigli preziosi in tema di outfit: “Lei è una mia amica, la conosco bene e le ho mandato un audio su Whatsapp per dei consigli… Ma non mi ha dato ascolto!”. Cos’altro scopriremo su Sanremo? Morgan sembra davvero convinto di voler abbandonare la kermesse…