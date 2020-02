Junior Cally esclusiva Detto Fatto: cosa ha fatto con fidanzata, look e classifica

Detto Fatto, intervista a Junior Cally: il rapper si toglie qualche sassolino dalla scarpa

Junior Cally è stato intervistato da Bianca Guaccero a Detto Fatto. Ovviamente gli ha fatto delle domande inerenti al suo brano (del passato) bollato come sessista, al suo look della seconda serata di Sanremo 2020, al suo rapporto con Valentina Dallari e non solo. Il rapper non si nasconde e su Instagram esplode l’amore: tante sono le foto e le stories pubblicate su Instagram assieme alla nota deejay. Cally sta cercando di scrollarsi addosso tutti i pregiudizi che lo hanno colpito… ma non affondato! Il suo ultimo posto (momentaneo) è dettato dalle polemiche che lo hanno travolto?

Junior Cally e Valentina Dallari, cos’hanno fatto prima dell’esibizione del rapper

A Detto Fatto abbiamo scoperto perché Levante ha cantato ripiegandosi su sé stessa, ma anche qualcosa in più su Junior Cally, che ha immediatamente spazzato via le accuse di sessismo: “Partiamo dal presupposto che io sono contro la violenza e anche su quella sulle donne. Dobbiamo distinguere la fiction dalla realtà”. Ha poi raccontato di essere perduramente innanorato di Valentina Dallari, la quale l’ha seguito al Festival di Sanremo e ha sempre preso le sue difese: “Anche adesso sono innamorato. Sono stato innamorato tante volte. Sono innamorato di mia madre. Io e Valentina ci amiamo e lo facciamo vedere su Instagram”. La Dallari è stato con lui fino a poco prima della sua esibizione: “Sono stata con Valentina, mi sono fatto una doccia e ho aspettato un’ora prima di esibirmi”.

Classifica e look Junior Cally

Ha speso qualche parola anche sul look: “L’abito è stato realizzato da Gastom e Dolce e Gabbana. Sta andando molto di moda”. E infine sulla classifica della seconda serata e sul suo ultimo posto ha detto questo: “Dopo queste polemiche, non la sto guardando. Per me è importante portare questo brano. È il movito per cui sto qui. Io penso a migliorarmi giorno dopo giorno. È importante per me cantare il mio brano”.

La vita in diretta, altre confessioni di Junior Cally: non metterà mai più la maschera?

Junior Cally ha rilasciato anche un’intervista a La vita in diretta, parlando della possibilità di indossare la maschera nelle prossime puntate: “Io questo festival lo sto vivendo da outsider, era partito con l’hashtag ‘ma chi è Junior Cally?’. Le maschere? Non è detto, vediamo. Ieri è stata una liberazione salire sul palco dopo le polemiche, ci ho messo la faccia. Per il resto le critiche cerco di farmele scivolare addosso”. Ha spiegato di avere molte maschere: “Ho uno scaffale e le ho tutte messe in bella vista nel salone”.

Come è stato calcare il palco dell’Ariston? Queste, le sue parole: “La carica c’era, solo che ero emozionato anche. Stavo sul palco del festival, a prescindere dalle critiche volevo rispettare quel palco e onorare il Festival della Canzone Italiana”.