Perché Junior Cally indossa la maschera: parla la fidanzata Valentina Dallari, dove e quando si sono conosciuti

Junior Cally è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Il rapper 29enne -vero nome Antonio Signore- ha fatto subito parlare per la sua maschera ma soprattutto per i testi delle sue vecchie canzoni, considerati violenti. Ora parla la fidanzata Valentina Dallari, nota ai più per il ruolo di tronista di Uomini e Donne ricoperto nel 2015. I due stanno insieme da cinque mesi e la Dallari ha difeso a spada tratta il compagno, che ha saputo corteggiarla in maniera unica e magica.

Cosa ha detto Valentina Dallari sul fidanzato Junior Cally

“Antonio è l’uomo che da cinque mesi mi fa battere il cuore, l’unico che mi fa sentire protetta, ascoltata e rispettata. Perché anche se la nostra è una storia fresca, è una grande, immensa, storia d’amore”, ha premesso Valentina Dallari a Di Più. “Portava la maschera perché voleva che la gente si appassionasse alla sua musica e non alla sua immagine”, ha spiegato la disc jockey di Bologna. Ma dietro quella maschera si nasconde anche una malattia rara di cui Junior Cally ha sofferto per diciotto anni: la piastrinopenia. Ovvero la presenza di poche piastrine nel sangue che possono provocare problemi di coagulazione ed emorragie. “Per fortuna sta bene, ma certe cose non si dimenticano”, ha sottolineato Valentina. Che di certi temi ne sa qualcosa visto che ha lottato per un lungo periodo contro l’anoressia.

Dove e quando si sono conosciuti Valentina Dallari e Junior

È stato Junior Cally a fare il primo passo con Valentina Dallari. Il rapper ha mandato alla ragazza più di qualche messaggio mentre era in ospedale per via del suo problema con l’anoressia. “Commentava le mie foto. Dimostrava interesse. Mi faceva sorridere. Io sapevo chi era e gli rispondevo in maniera molto tranquilla. Allora non avevo tempo per pensare all’amore. Dovevo solo guarire. È stato tutto molto strano, lui ha smesso di scrivermi e poi sono uscita dall’ospedale, guarita, pronta ad affrontare di nuovo la vita. A quel punto mi ha scritto solo un messaggio: “Che cosa fai stasera? Vediamoci, ho una cosa da dirti”, ha raccontato la Dallari.

Niente convivenza per Valentina Dallari e Junior Cally

Nonostante siano inseparabili – e Valentina accompagnerà il fidanzato a Sanremo – la Dallari e Antonio non convivono ancora. L’ex tronista di Uomini e Donne ha però deciso di trasferirsi a Milano, in un appartamento a pochi metri dal suo. “Un passo alla volta”, ha precisato la 26enne.