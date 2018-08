Valentina Dallari: come sta? “Per l’anoressia ho rischiato di morire”

Come sta Valentina Dallari di Uomini e Donne? Ultime news e dichiarazioni

Valentina Dallari è tornata a parlare dell’anoressia, la malattia che l’ha colpita qualche anno fa e che sta sconfiggendo a poco a poco negli ultimi mesi. Per colpa del noto disturbo alimentare, l’ex tronista di Uomini e Donne ha rischiato di morire, ma per fortuna è riuscita a salvarsi grazie alla presenza della sua famiglia, in particolare della sorella e del fidanzato Alessandro. “Tutto girava intorno al mio corpo. Ho rischiato la vita”, ha confessato la bolognese al settimanale Nuovo. Dopo otto mesi in una clinica specializzata, la 24enne è tornata alla normalità, al suo lavoro di deejay, ma continua con le cure.

“Mi sento sempre sul filo del rasoio. So solo che voglio riprendermi tutto quanto con gli interessi. Quando arrivi in clinica ti senti un alieno. Sei circondato dalla malattia. Lasci casa tua e abiti lì per un tempo indeterminato. Le sfide sono i pasti e la bilancia lunedì mattina”, ha raccontato Valentina di Uomini e Donne. La Dallari ha deciso di rivolgersi ad una struttura dopo che il suo corpo è arrivato al limite. “Un giorno mia sorella ha deciso che era ora di smettere, mi ha preso e mi ha portato in varie strutture. Mi hanno detto che nelle mie condizioni fisiche era necessario il ricovero“, ha spiegato la giovane.

Valentina Dallari e il sogno per il futuro dopo l’anoressia

In attesa di ritornare alla piena normalità, Valentina Dallari non ha nascosto di avere un sogno importante. Quello di aiutare le altre ragazze che, come lei, soffrono o hanno sofferto di anoressia. “Vorrei aiutare chi soffre di questa patologia. Spero di far capire che c’è sempre una possibilità per andare avanti”, ha detto la modella.