Classifica Sanremo 2020 seconda serata e generale: Gabbani in testa

Sanremo 2020 seconda serata, cosa è successo nella puntata di mercoledì 5 febbraio

La seconda serata di Sanremo 2020 si è appena conclusa. Una puntata ricca di ospiti e che sembrava interminabile, su Twitter in molti hanno fatto notare infatti che la scaletta fosse molto ricca da poterla esaurire in una sola serata. “Abbiamo talmente tante cose belle che vogliamo regalarle tutte in questa 70esima edizione”, ha detto Amadeus quando Tiziano Ferro ha fatto notare l’ora tarda. Ad affiancare il direttore artistico alla conduzione questa sera c’erano Emma D’Aquino e Laura Chimenti, giornaliste del Tg1, e Sabrina Salerno, che tornerà sul palco dell’Ariston sabaro per cantare probabilmente il suo grande successo Boys. E poi abbiamo assistito alla reunion dei Ricchi e Poveri, tornati alla formazione in quattro, e poi sono saliti sul palcoscenico anche Zucchero, Massimo Ranieri e Gigi D’Alessio. Un momento molto commuovente è stato quello di Paolo Palumbo e la sua bella e grande lezione di vita.

Classifica seconda serata Sanremo 2020:

In questa seconda puntata abbiamo visto esibirsi altri dodici cantanti Big in gara, ovvero: Piero Pelù, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Levante, Pinguini Tattici Nucleari, Tosca, Francesco Gabbani, Paolo Jannacci, Rancore, Junior Cally, Giordana Angi e Michele Zarrillo. Naturalmente la gara si è aperta con altri due duelli delle Nuove Proposte, che ha completato il quadro delle semifinali di venerdì. A fine serata, Amadeus ha letto due classifiche: la prima sui Big della seconda serata, la seconda che includeva anche i risultati della prima serata. Vediamo la classifica della seconda serata di Sanremo 2020:

Francesco Gabbani – Viceversa Piero Pelù – Gigante Pinguini Tattici Nucleari – Ringo star Tosca – Ho amato tutto Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango Levante – Tikibombom Giorgana Angi – Come mia madre Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso Enrico Nigiotti – Baciami adesso Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare) Rancore – Eden Junior Cally – No grazie

Sanremo 2020, la classifica generale di tutti i cantanti in gara dopo le prime due serate

Questa la prima classifica generale di Sanremo 2020, che vede Le Vibrazioni perdere il primo posto conquistato nella prima serata: