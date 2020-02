Sanremo Giovani: i duelli della seconda puntata, chi vola in semifinale

Sanremo Giovani 2020, i duelli della seconda puntata: chi ha vinto

Il Festival di Sanremo 2020 è tornato con la sua seconda puntata. Al Teatro Ariston, oltre ai Big, si sono scontrati anche i Giovani. Nel secondo appuntamento abbiamo visto i duelli tra altre quattro Nuove Proposte, mentre nella prima puntata sono stati decretati vincitori Leo Gassman e Tecla. Nella prima manche del confronto si sono scontrati Martinelli e Lula con “Il gigante d’acciaio” e Fasma con la sua “Per sentirmi vivo“. Mentre nel secondo scontro della serata abbiamo visto Matteo Faustini contro Marco Sentieri. I vincitori di questa serata voleranno dritti in semifinale, che si terrà venerdì prossimo. Chi la spunterà questa sera, infatti, si scontrerà con Leo e Tecla.

Sanremo 2020: le sfide della Nuove Proposte, Fasma vince su Martinelli e Lula

Nel primo scontro della serata, Fasma ha vinto su Martinelli e Lula. Nonostante il brano di queste ultime è stato molto forte ed è piaciuto, la canzone di Fasma ha conquistato, e non solo la giuria demoscopica. Sui social, infatti, si leggono diversi commenti positivi verso questo giovane cantante ma non manca chi ha notato l’utilizzo dell’autotune, sempre più al centro dell’attenzione quando si parla di musica italiana. E che non risparmia nessuno, neanche gli ospiti della prima serata: Albano e Romina Power. Sembra, inoltre, che i grandi favoriti di questo Festival, per ciò che riguarda le Nuove Proposte, sono proprio Fasma e Leo Gassman, che ha incuriosito molto con la frase in africano nella sua “Vai bene così”.

Giovani al Festival di Sanremo: come è andata la seconda serata

Il secondo duello della serata invece ha visto l’uno contro l’altro Marco Sentieri e Matteo Faustini. Il primo ha presentato al Festival la sua “Billy Blu“, mentre il secondo “Nel Bene e Nel Male“. Marco Sentieri ha superato il turno e si sconterà con uno degli altri vincitori nella semifinale. Mentre Marco ha sentito il bisogno di ringraziare la sua famiglia, Matteo ha ringraziato Amadeus per questa incredibile opportunità con un grande e bellissimo abbraccio.