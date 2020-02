Albano e Romina a Sanremo, Selvaggia Lucarelli punge in diretta: “Playback”

Romina Power e Albano sorprendono a Sanremo 2020: polemica sulla performance, grandi dubbi sulla canzone di Cristiano Malgioglio

Albano e Romina sono stati i super ospiti della prima puntata del Festival di Sanremo 2020. Come si poteva immaginare, hanno regalato al pubblico i loro brani di maggior successo, quelli he hanno scalato le classifiche non solo italiane, ma mondiali, diventando degli evergreen della musica. Hanno poi cantato per la prima volta il brano scritto da Cristiano Malgioglio – ovviamente in prima fila – intitolato Raccogli l’attimo, che ha fatto ballare tutto l’Ariston. Ma qualcosa non è sfuggito ai più attenti… Romina e Albano hanno cantato in playback o in autotune?

Sanremo 2020, ospiti: Albano e Romina hanno cantato con l’autotune o in playback? La frecciatina di Selvaggia Lucarelli su Twitter

In tanti si sono riversati su Twitter per commentare la performance di Albano e Romina e, fra questi, la pungente Selvaggia Lucarelli, che ha scritto: “L’ultima botta di anni ’90 di ‘sto Festival è il playback di Albano e Romina”. Oltre a questo – non sapremo mai la verità? – Albano ha fatto chiacchierare per la quasi-caduta sulla famosa scalinata del palco di Sanremo. Commentarla così: “Una discesa perfetta”. Che dire, invece, del look inaspettato di Achille Lauro?

Il racconto di Romina Carrisi (figlia di Albano e Romina) al Festival di Sanremo: ecco cos’ha detto

Romina Carrisi è stata invitata per presentare i genitori e per raccontare un aneddoto sul Sanremo in cui Romina e Albano presentarono Nostalgia canaglia: era nella pancia della sua mamma e, come ha raccontato lei stessa, “ho visto tutto dall’ombellico”.