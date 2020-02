Achille Lauro, il look di Sanremo ispirato a San Francesco: ecco perché

Achille Lauro stupisce tutti con il suo look a Sanremo 2020: l’esibizione della prima puntata lascia il segno

Il look di Achille Lauro a Sanremo 2020 non è passato inosservato. Eh no, proprio non avrebbe potuto passare inosservato! Il cantante ha già spiazzato tutti sfilando sul red carpet in canotta, non curandosi neanche delle temperature invernali, ma stasera è andato oltre. Abbiamo visto Achille scendere le scale con un grande mantello nero con dei ricami dorati, e forse qualcuno avrà già immaginato che quel mantello sarebbe rimasto sul pavimento. Ma era davvero difficile immaginare, invece, il look di Achille scelto per debuttare in questo 70esimo Festival di Sanremo. Non è nuovo in quanto a trovate spiazzanti, ma stavolta ha davvero lasciato il segno!

Achille Lauro, la spiegazione dietro al look scelto per Sanremo 2020:

Achille Lauro ha tolto il mantello nero ed è rimasto sul palco dell’Ariston con una tuta aderente dorata e glitterata, firmata Gucci. Una tutina con un grande scollo e pantaloncini sopra le ginocchia. Achille si è esibito così con la sua Me ne frego, ed effettivamente se ne è fregato alla grande di ciò che si potrà dire o scrivere del suo look a Sanremo. Dopo la sua esibizione, però, è spuntata sul profilo Instagram del cantante la spiegazione di questo look. Ebbene sì, c’è un motivo. Ecco cosa ha spiegato Lauro: “San Francesco. La celebre scena attribuita a Giotto in una delle storie di San Francesco della basilica superiore di Assisi. Il momento più rivoluzionario della sua storia in cui il Santo si è spogliato dei propri abiti e di ogni bene materiale per votare la sua vita alla religione e alla solidarietà”.

Sanremo 2020, il look di Achille Lauro nella prima serata fa esplodere i social

Sul profilo Instagram sono comparse anche le foto del look di Achille Lauro a Sanremo, ma non scattate sul palco bensì un vero servizio fotografico collegato alla spiegazione fornita. I social network sono esplosi: tutti, o quasi, hanno apprezzato questo effetto a sorpresa del cantante. Sono giunti complimenti sotto la foto di Achille anche da personaggi noti come Mara Venier, Annalisa e un mi piace da Fedez. La platea dell’Ariston, invece, non è sembrata sulla stessa lunghezza d’onda: a fine esibizione non ci sono stati applausi scroscianti per Achille Lauro, anzi sono stati applausi piuttosto trattenuti. Intanto c’è solo una domanda che attanaglia tutti: con quale look Achille Lauro ci stupirà nelle prossime serate di Sanremo 2020?