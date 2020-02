Levante piegata a Sanremo: finalmente la cantante svela cosa è successo

Levante a Verissimo perché cantava piegata al Festival di Sanremo

Levante ha finalmente spiegato cosa è successo sul palco del Festival di Sanremo. Durante la sua esibizione, l’ex fidanzata di Diodato si è piegata più volte, lasciando il pubblico piuttosto perplesso. Ma tranquilli: nessun problema di salute per la 32enne. Come svelato dalla stessa Claudia Lagona – questo il vero nome della cantautrice – si è trattato di un gesto di protezione. L’artista ha infatti ammesso a Verissimo che stava perdendo il top che indossava e per questo è stata costretta a piegarsi e in un certo modo a coprirsi per evitare scene imbarazzanti in mondovisione. Dunque l’attenta Carla Gozzi ci aveva visto giusto a Detto Fatto…

Levante piegata durante l’esibizione di Sanremo: Carla Gozzi aveva ragione

Il giorno dopo la prima esibizione di Levante al Festival di Sanremo, Carla Gozzi – esperta di stile di Detto Fatto – ha osservato che molto probabilmente il gesto della cantante era dovuto a qualche problema con il look. Look ben preciso: sul palco dell’Ariston Claudia ha sfoggiato dei top e delle gonne longuette colorati firmati dallo stilista siciliano Marco De Vincenzo. “Io conosco il body language, cioè il linguaggio del corpo. Io credo che lei si piegava perché non si sentiva a suo agio col suo look e col poco décolleté. Ero imbarazzata per lei. Ho detto ‘povera ‘sta ragazza’”, ha confidato la Gozzi a Bianca Guaccero.

Levante al Festival di Sanremo 2020 senza nessun stylist

Al contrario di molte cantanti, Levante non ha uno stylist personale. L’ex giurata di X Factor sceglie in prima persona cosa indossare per eventi importanti come il Festival di Sanremo o semplici interviste. Claudia è una grande appassionata di moda e non a caso i suoi outfit sono sempre molto ricercati e originali.