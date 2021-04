Leonardo fiction Rai, la seconda stagione si farà. Prime indiscrezioni

La serie evento di Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction e Big Light Productions, France Télévisions, Rtve e Alfresco Pictures sta volgendo al termine. Oggi martedì 13 aprile ci sarà la quarta ed ultima puntata. Finalmente si scoprirà chi ha ucciso la migliore amica di Leonardo, Caterina da Cremona, che lo ha accompagnato in tutta la sua giovinezza fino all’età adulta. Per lo meno nella fiction di Rai 1.

L’appuntamento è sempre sulla rete ammiraglia e sul primo canale alle ore 21.20. Dopo aver attraversato la storia e le vicende che hanno caratterizzato la vita del Genio del Rinascimento, è tempo di bilanci. Certo, la serie di Leonardo non è stata dall’inizio presa così com’era: una fiction. All’inizio criticata da chi si aspettava probabilmente una docufiction, è poi andata molto bene per chi si è appassionato al genere drama-thriller.

Abbiamo già evidenziato, infatti, come molti aspetti e vicende della vita di Leonardo siano stati romanzati e abbiano fatto storcere il naso a molti. Dalla sua omosessualità, che nella fiction è data per certa, al rapporto con i genitori o alla figura di Caterina da Cremona.

Tuttavia, gli ascolti sono stati buoni, nonostante il calo finale della terza puntata. Quest’ultima infatti ha registrato i 5.307.000 spettatori pari al 21.7% di share. Il primo e il secondo appuntamento ha conquistato rispettivamente 6.950.000 spettatori, dunque 28,23% di share e 5.859.000 spettatori, 23.9% di share.

Nonostante quindi gli ascolti tv siano scivolati verso il basso, la Rai è comunque riuscita a mantenere un equilibrio e a catturare l’attenzione dei telespettatori. Già i primi due appuntamenti, tuttavia, hanno fatto ben sperare gli autori della fiction.

E ora quindi ci si chiede se ci sarà affettivamente un proseguimento delle avventure di Leonardo, interpretato da Aidan Turner.

Leonardo 2, si farà?

È stato lo stesso Luca Barnabei, amministratore delegato della produzione Lux Vide a fare chiarezza sulla questione. Intervenuto ai microfoni di RTL 102.5 e considerando il successo delle prime due puntate, qualche giorno fa ha dato conferma che ci sarà una seconda stagione per la serie evento tv Leonardo.

Non ci sono dubbi, dunque, sulle sorti della fiction. I telespettatori che hanno apprezzato la prima sequenza di episodi che hanno romanzato la vita di Da Vinci, possano contare sulla messa in onda di una seconda stagione. Ovviamente ancora non si sa nulla nel dettaglio, né quando inizieranno le riprese né quando verrà trasmessa.

Anche se un’anticipazione la possiamo dare. Sappiamo su cosa, molto genericamente, sarà incentrata la trama. Ebbene, parlerà di un Leonardo segreto a Roma. Ecco le parole dello stesso Luca Barnabei riportate da Fanpage.

“Le prime due puntate hanno avuto un boom di ascolti e siamo super felici e non era scontato con una cosa che parlava di arte e cultura ed è la dimostrazione che si può raccontare belle storie importanti anche per il grande pubblico, se gli offri belle cose, il pubblico le guarda. Non abbiamo inventato più di tanto, abbiamo creato la storia dell’omicidio che però serve perché attraverso questa accusa mossa a Leonardo si esplora la sua mente e la sua anima, è un espediente narrativo. La fiction racconta gli spazi bianchi e riempie gli spazi neri. La storia c’è tutta, in ogni puntata racconteremo un suo capolavoro, e anche degli aspetti della sua vita, come l’essere stato abbandonato dal padre. Arriverà una seconda stagione, parleremo di un Leonardo segreto a Roma”

Allo stesso modo sveliamo anche un’altra chicca. Ci sarebbe in programma anche una serie tv sulla storia di Michelangelo, esplorando la storia del Giudizio Universale nella Cappella Sistina. Ma è ancora tutto da vedere.