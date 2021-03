Leonardo fiction Rai: numero puntate, cast, location, repliche, trama

La serie evento sul Genio dell’arte (e non solo) sta per arrivare . Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo progetto in partenza dal 23 marzo

Da stasera 23 marzo in prima serata in onda su Rai 1 la nuova fiction evento Leonardo, sul genio intramontabile di Leonardo Da Vinci. Poliedrico, irrazionale ed innovativo, la storia inedita e originale del giovane che ha fatto la storia con la sua arte e la sua invettiva. In prima visione mondiale, visibile anche in 4k sul canale via satellite Rai4K disponibile al numero LCN 210 della piattaforma tivùsat.

La serie è prodotta da Lux Vide con Rai Fiction, Big Light Productions in collaborazione per la prima volta con France Télévisions, RTVE e Alfresco Pictures; co-prodotta e distribuita nel mondo da Sony Pictures Television. Leonardo è il racconto in otto episodi, girati interamente in inglese, e quattro serate costruite sulle sfaccettature di un uomo la cui complessità rimane ancora un mistero.

Salvo variazioni di palinsesto la fiction dovrebbe concludersi martedì 13 aprile.

Chi sono gli attori

Leonardo è stata diretta da Dan Percival e Alexis Sweet, creata da Frank Spotnitz, autore anche de I Medici, e Steve Thompson. La produzione è di Luca Barnabei.

Il cast, d’eccezione, è composto da attori stranieri ed italiani. Leonardo è interpretato da Aidan Turner (Poldark, Lo Hobbit). Tra i nostrani ci sono Matilda De Angelis (The Undoing, I ragazzi dello Zecchino d’Oro, Tutto può succedere) nei panni della migliore amica di Leonardo, Caterina da Cremona e Alessandro Sperduti (I Medici, Nero a metà) che sarà Tommaso Masini, apprendista insieme a Leonardo del Verrocchio.

Il cast vanta fra gli attori italiani anche Flavio Parenti (Un medico in famiglia) in Bernardo Bembo, ambasciatore veneziano presso il Duca di Milano, innamorato di Caterina e geloso di Da Vinci per sue attenzioni verso di lui. Con la partecipazione straordinaria di Giancarlo Giannini nel ruolo di Andrea del Verrocchio, Maestro del giovane artista.

E ancora ci saranno Freddie Highmore (The Good Doctor, Bates Motel) che si calerà nel ruolo di Stefano Giraldi, rappresentante della legge a Milano, indagherà sull’omicidio di cui è accusato Leonardo; James D’Arcy (Avengers:Endgame, Homeland e Broadchurch) nei panni di Ludovico Sforza, Reggente di Milano e possibile mecenate per Da Vinci; Carlos Cuevas in Salaì, fascinoso apprendista e amico intimo di Leonardo.

Infine nel cast troviamo anche Robin Renucci (La commedia del potere) nelle vesti di Piero Da Vinci, padre del Genio e un altro italiano, Antonio De Matteo (I Bastardi di Pizzofalcone, Un passo dal cielo) in Galeazzo Sanseverino, comandante militare, destro fedele di Ludovico Sforza.

Dove è stata girata

La serie tv Leonardo è ambientata tra la Firenze e la Milano del Rinascimento, tuttavia le riprese si sono susseguite tra il Lazio e la Lombardia. Per quanto riguarda la prima regione le scene sono state ambientate nella zona della Tuscia. Cinquanta sono i luoghi (fra interni ed esterni) disposti tra Formello e il Lago di Bracciano dove si è lavorato per realizzazione della serie in territorio laziale. Più uno studio cinematografico tra i più grandi d’Europa di 20mila metri quadrati

Tra i luoghi toccati ci sono il centro storico di Viterbo con il suo santuario presso la Madonna della Quercia, via Baciadonne, piazza Santa Maria Nuova, piazza San Carluccio, piazza Cappella e piazza Pellegrino. Alcuni location erano state scelte anche per I Medici: Montecalvello, Piazza del Castello e Roma con lo splendido Palazzo Farnese.

Per quanto riguarda invece le riprese in Lombardia, tra i luoghi che hanno ospitato gli attori ci sono stati due borghi, Grazie e Sabbioneta. E poi alcune scene sono state girate presso le stanze di Palazzo Ducale e Palazzo Te a Mantova.

Le repliche

Leonardo sarà disponibile in streaming su RaiPlay, come di solito accade per tutte le fiction Rai. Le puntate, solitamente, vengono caricate sulla piattaforma parallelamente alla messa in onda.

La trama

La serie inizia con un Leonardo Da Vinci, poco più che ventenne, alle prese con la sua prima formazione artistica a bottega con il Maestro Verrocchio a Firenze. Qui inizia a sperimentare ed affinare le sue capacità e a dar voce al suo estro. Inoltre incontra Caterina Da Cremona che posa come modella e diventa sua amica.

La ragazza successivamente diventerà la sua musa. Attraverso l’arte Leonardo cercherà di svelare e semplificare gli enigmi del mondo, ma ben presto riceverà una delusione che lo porterà a sposarsi a Milano, centro di cultura. In questa città conoscerà il suo mecenate Ludovico il Moro, che diverrà poi suo antagonista.

Tuttavia la narrazione della serie tv è articolata sul mistero. Ogni episodio si concentrerà su una delle opere di Leonardo, si scoprirà cosa c’è dietro la loro creazione; al tempo stesso i fatti si coloreranno di giallo e assumeranno un tono drammatico. Un omicidio, infatti, colpirà il protagonista che verrà accusato della turpe azione. Ad indagare sarà Stefano Giraldi, che piano piano entrerà a contatto con il Genio

Al di là della narrazione in sé, l’obiettivo degli autori della serie tv è quello di mettere in luce la relazione tra vita e opera d’arte, il genio di un artista come Leonardo e la sua complessità, nel tentativo di svelare tutti i misteri, finora nascosti, di un grande innovatore.