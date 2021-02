Leonardo, fiction Rai su Da Vinci: quando va in onda e trama

Dopo I Medici arriva Leonardo, la serie evento tanto attesa che ripercorre la storia del genio universale Leonardo Da Vinci. L’inventore, scultore e artista tutto tondo verrà omaggiato attraverso un progetto interamente dedicato alla sua innovatività.

Proprio come era accaduto per I Medici – Masters of Florence, l’ultimo lavoro di Rai Fiction e Lux Vide si pone un obiettivo ambizioso. Infatti, cercherà di raccontare la maestosità del personaggio che ha lasciato le sue “geniali impronte artistiche” in tutto il mondo. E per fare questo sono state fatte le cose in grande.

Come ha riportato lo stessa la pagina Facebook dell’Ufficio Stampa Rai sono state utilizzate oltre 50 location, circa 500 addetti, più di 3000 comparse, 2500 costumi e il più grande backlot dell’Europa occidentale. Per un totale di quasi 1900 ore di lavorazione.

Non vi è ancora una data ufficiale per la messa in onda della serie. In ogni caso Leonardo dovrebbe essere trasmesso da lunedì 15 marzo 2021, salvo variazioni di palinsesto. Anche questa volta, come per I Medici, ideatore del progetto è Frank Spotnitz, in collaborazione con Steve Thompson.

La fiction può vantare un cast del tutto internazionale. Il giovane genio di Leonardo Da Vinci sarà interpretato da Aidan Turner, volto del celebre film Lo Hobbit; Freddie Highmore sarà Stefano Giraldi, un investigatore che indagherà sull’omicidio in cui l’artista è coinvolto. Per parte italiana Matilda De Angelis ricoprirà il ruolo di Caterina da Cremona, la musa che ispira Leonardo ed esclusiva è la partecipazione di Giancarlo Giannini, che vestirà i panni di Andrea Del Verrocchio, maestro del giovane talento.

La serie evento sarà visibile su Rai Uno in prima serata e molto probabilmente verrà caricata in streaming anche su RaiPlay, come di consueto, per le repliche.

Leonardo, la trama

Ci si potrebbe chiedere se effettivamente ci sia un collegamento tra la serie di Leonardo e quella de I Medici. In effetti l’ultima parte della fiction dedicata ai Signori di Firenze mostra il proprio la figura dell’artista in questione. Quindi, sì, si potrebbe ipotizzare un filo conduttore.

In ogni caso la serie tv racconta il mistero che avvolge l’affascinante figura e la vita di Leonardo da Vinci, figlio illegittimo di Piero, notaio toscano. Dopo aver studiato inesorabilmente variate discipline, dall’arte alla scienza alla tecnologia, all’età di vent’anni va a bottega da Andrea del Verrocchio, dove conosce la sua musa: Caterina da Cremona.

Dopo una delusione che lo colpisce, parte per Milano, centro di arte e di cultura. Lì incontrerà il suo mecenate Ludovico il Moro, che diverrà poi suo antagonista. La trama però si tinge di dramma e giallo nel momento in cui Leonardo viene accusato di omicidio. A quel punto l’artista si troverà a fare i conti con Stefano Giraldi, a cui è stata affidata la conduzione delle indagini.