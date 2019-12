I Medici: perché la Rai ha deciso di non fare la quarta stagione

I Medici 4 non ci sarà: la Rai spiega questa scelta

Cala il sipario su Lorenzo il Magnifico e la famiglia de I Medici. Dopo tre stagioni – dal 2017 al 2019 – la Rai ha deciso di non andare avanti con la storia. Dunque nessuna quarta stagione da aspettare nel 2020: le vicende fiorentine sono ufficialmente terminate. Una scelta che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno ma che fa semplicemente parte del piano editoriale dell’azienda. Come spiegato durante la conferenza stampa della terza stagione da Tini Andreatta, direttore di Rai Fiction, si è concluso ufficialmente un ciclo dedicato al mondo del Rinascimento e se ne sta per aprire un altro. “Anni fa abbiamo deciso di realizzare delle fiction incentrate su quel periodo storico e quella della famiglia de’ Medici è una storia conclusa. Con Lux Vide siamo alla vigilia di un nuovo racconto internazionale, dedicato a Leonardo”, ha spiegato l’Andreatta.

Addio ai Medici su Rai Uno: arriva Leonardo Da Vinci

Dopo l’addio a I Medici sta infatti per arrivare su Rai Uno una nuova serie internazionale dedicata ad uno degli uomini italiani più famosi al mondo: Leonardo Da Vinci. Il genio sarà interpretato da Aidan Turner, attore irlandese noto ai più per i ruoli del capitano Ross in Poldrak e di Kill nella trilogia cinematografica Lo Hobbit. Le riprese inizieranno tra la fine di dicembre e gli inizi di gennaio e andranno avanti per tutta la primavera. La messa in onda è prevista tra l’autunno 2020 e l’inverno 2021. Come per I Medici, anche la serie su Leonardo sarà curata dallo sceneggiatore Frank Spotnitz.

Le parole di Frank Spotnitz sulla nuova serie tv Rai

“Riuscire a rappresentare il personaggio di Leonardo è stata una delle sfide più affascinanti ed emozionanti della mia carriera. È difficile immaginare che un uomo così straordinario potesse persino esistere, per non parlare degli impulsi umani che lo hanno spinto a realizzare cose così straordinarie. È stato enormemente gratificante e una gioia assoluta collaborare con Steve Thompson, Daniel Percival e i nostri partner di Lux Vide e RAI per dare vita a Leonardo”, ha già dichiarato Spotniz.