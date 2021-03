Aidan Turner, l’attore di Leonardo, si è sposato in Italia: chi è la moglie

Aidan Turner si è sposato in Italia dopo Leonardo. The Sun ha lanciato la notizia nelle scorse ore, parlando del rapporto tra Aidan Turner e la moglie Caitlin Fitzgerald. Lui è un attore irlandese, classe 1983, ed è noto per i suoi ruoli in Poldark e nella trilogia de Lo Hobbit, a cui si aggiunge la serie tv su Leonardo Da Vinci di cui è protagonista. Caitlin invece è americana, è nata nel Maine, e ha la stessa età di Aidan. Anche lei è un’attrice. Stanno insieme da circa tre anni e hanno deciso di dirsi sì in Italia, al termine delle riprese della serie tv Leonardo.

Una fonte vicina alla coppia ha rivelato alla testata inglese che la coppia non vedeva l’ora di sposarsi e che intendevano farlo appena possibile. Quindi hanno organizzato il matrimonio nel momento in cui entrambi erano liberi da altri impegni, ma è stata una cerimonia molto intima. Aidan Turner e la moglie Caitlin sono una coppia molto riservata, quindi hanno optato per un matrimonio lontano da occhi indiscreti e senza paparazzi. Notando la fede al dito dei due durante le loro uscite, però, i tabloid hanno iniziato a indagare.

Mentre lui è in onda con Leonardo su Rai Uno si è quindi diffusa la notizia sulla sua vita sentimentale. Non si conoscono i dettagli del matrimonio in Italia di Aidan Turner e Caitlin, non si sa dove si sono sposati con esattezza. Il luogo scelto, la provincia o la regione: nulla al momento è trapelato. Probabilmente salteranno fuori altre fonti vicine alla coppia pronte a rivelare ulteriori dettagli, adesso che i due attori mostrano con gioia le fedi al dito e la notizia è di dominio pubblico.

Aidan Turner è sposato con Caitlin Fitzgerald: la loro storia d’amore

I due si sono conosciuti nel 2018 quando entrambi hanno recitato del film The Man Who Killed Hitler And Then The Bigfoot. Da quel momento sono stati visti poco agli eventi mondani, ma hanno fatto coppia fissa senza mai lasciarsi. Aidan ha aspettato la donna giusta prima di sposarsi, ha rivelato ancora la fonte del The Sun, e con Caitlin sono la coppia perfetta.