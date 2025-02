La Volta Buona: notato un dettaglio su Fedez, c’entra Achille Lauro

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio Caterina Balivo ha commentato insieme agli ospiti in studio la finale della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Durante la visione delle reazioni degli artisti in gara alle posizioni in classifica è stato fatto notare un dettaglio su Fedez che riguarda Achille Lauro. Scopriamo meglio di cosa si tratta.

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo. Insieme agli ospiti in studio, la conduttrice ha commentato la finale della 75esima edizione del Festival di Sanremo, vinta da Olly. Nello specifico si è parlato del sesto posto ottenuto da Giorgia e sono stati mostrati i dei video sulla reazione in backstage degli artisti in gara nell’apprendere le loro posizioni in classifica.

Il dettaglio su Fedez fatto notare a La Volta Buona

Al momento dell’annuncio del settimo posto di Achille Lauro, la giornalista Grazia Sambruna ha fatto notare come sul viso di Fedez fosse comparso un sorrisetto. Il dettaglio è stato poi confermato anche da altri ospiti in studio come Giovanni Ciacci e Bianca Santoro. Quest’ultima ha ricordato il gossip delle ultime settimane lanciato da Fabrizio Corona che ha riguardato proprio Fedez ed Achille Lauro, sottolineando come anche le polemiche facciano parte del festival. In merito al pettegolezzo, Achille Lauro ha affermato in un’intervista: “questa è una roba montata da terzi”.

Poco dopo Alvaro Moretti de Il Messaggero ha detto la sua in merito. Nello specifico il giornalista ha fatto notare come il sorriso del rapper potesse essere dovuto anche al fatto che il suo nome ancora non era stato chiamato e quindi poteva essere nella top cinque. In effetti Fedez con la sua canzone “Battito” si è classificato al quarto posto nella classifica finale.

Sia il settimo posto ottenuto da Achille Lauro che il sesto di Giorgia hanno suscitato diverse polemiche. Da parte del pubblico presente all’Ariston quella sera ci sono stati difatti fischi ed urla. Gran parte della puntata de La Volta Buona è stata incentrata difatti sull’esclusione dei due artisti dalla top cinque. Presente in studio c’era anche il padre di Giorgia Giulio Todrani e Caterina Balivo si è collegata anche con sua madre Elsa.