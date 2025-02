Fedez, chi è la donna della cover con Marco Masini: la sua risposta

La puntata di Domenica In di oggi è stata completamente dedicata alla 75esima edizione del Festival di Sanremo conclusasi ieri sera. Ospiti della padrona di casa Mara Venier sono stati i 29 protagonisti della kermesse sanremese. Tra loro non poteva mancare Fedez, reduce da una grande affermazione personale essendosi piazzato nelle prime cinque posizioni in graduatoria. Uno dei giornalisti presenti in studio gli ha chiesto anche qualche informazione in più sulla scelta della cover portata nella serata dei duetti. Nello specifico ha domandato chi fosse la donna a cui era riferita la canzone cantata insieme a Marco Masini. Scopriamo quale è stata la sua risposta.

La risposta di Fedez sulla donna cantata con Marco Masini

Come ogni domenica, anche questa settimana è andata in onda su Rai 1 una puntata di Domenica In, questa volta dedicata allo Speciale Sanremo. Mara Venier, affiancata da un nutrito parterre di critici musicali, esperti del settore e vip, ha accolto in studio i 29 cantanti in gara in questa 75esima edizione del festival. Secondo in scaletta è stato Fedez, classificatosi al quarto posto nella classifica finale e al terzo posto con la cover di “Bella stronza” insieme a Marco Masini. Proprio a riguardo gli è stato chiesto chi fosse la donna a cui aveva dedicato la canzone. La risposta di Fedez a riguardo è stata molto diplomatica.

Il rapper ha difatti preferito evitare di fare nomi, limitandosi soltanto a spiegare come quel brano fosse legato ad una sua esperienza personale. Ha poi cercato di chiudere il discorso e spostarlo su altro. Anche Mara Venier ha invitato a non porre domande di questo tipo, reagendo con un “ma no, dai” nel sentire il quesito posto all’ospite.

Di seguito la risposta specifica di Fedez in merito alla cover con Marco Masini:

Credo non sia necessario adesso sapere.

Poi ancora:

E’ una domanda legittima. Ovviamente avendola scritta io fa parte del mio vissuto, ma non credo sia necessario alle persone che ascoltano sapere.

Fedez ci ha poi tenuto a ringraziare nuovamente chi l’ha sostenuto, evidenziando come per lui questo Sanremo rappresenti un nuovo inizio. Ha anche rivelato in anteprima che domani farà un importante annuncio, molto probabilmente relativo ad un tour. Possibile anche una sua ulteriore collaborazione proprio con Marco Masini e l’arrivo di un nuovo album.