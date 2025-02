Achille Lauro a Domenica In: 3 dettagli notati e reazione a classifica

La puntata di Domenica In andata in onda questo pomeriggio su Rai è stata interamente dedicata alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo la finale di ieri sera, come di consueto, i 29 artisti in gara sono difatti stati ospitati da Mara Venier per ricantare le loro canzoni e rispondere alle domande dei giornalisti presenti in studio. Ad aprire le danze è stato Achille Lauro, classificatosi al sesto posto. Il risultato ha scatenato diverse polemiche da parte del pubblico. La reazione del cantante è stata invece da vero signore. Scopriamo quale è stata e tre dettagli che probabilmente non avete notato.

Un altro dettaglio che non è passato inosservato sono stati gli occhi del cantante. Quest’ultimo ha difatti indossato degli occhiali da sole per quasi tutto il tempo, togliendoli soltanto per un istante. In quel frangente qualcuno ha notato gli occhi arrossati, probabilmente dovuti al fatto che ieri sera si fosse fatto particolarmente tardi.

La reazione di Achille Lauro alla classifica di Sanremo

Durante l’intervista Lauro ha poi risposto ad una domanda da parte di un giornalista in merito alla sua reazione al settimo posto ottenuto nella classifica finale. La sua reazione è stata da vero signore. Il cantante di “Incoscienti giovani” ha difatti sottolineato come per lui la cosa più importante sia l’affetto da parte del suo pubblico. Achille Lauro si è anche dimostrato commosso per la reazione da parte degli spettatori in sala, i quali l’hanno acclamato a gran voce.

Queste le sue parole precise sulla posizione in classifica:

Non esiste riconoscimento più grande di essere amato così. Tu sai da dove sono partito. Come riconoscimento vedere la sala stampa e le persone reagire così è stato assurdo. Io sono della gente.

Durante l’annuncio della classifica, difatti, il pubblico presente all’Ariston aveva fischiato per il suo settimo posto.