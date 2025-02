Giorgia, retroscena svelato dal padre Giulio Todrani: Balivo attonita

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 Caterina Balivo ha commentato con gli ospiti in studio la finale della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Tra questi c’era anche Giulio Todrani, padre di Giorgia ed ormai ospite quasi fisso del programma. Il cantante ha rivelato un retroscena proprio riguardo sua figlia che ha lasciato la conduttrice senza parole. Scopriamo meglio che cosa è successo.

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo. Insieme agli ospiti in studio, la conduttrice ha commentato la finale della 75esima edizione del Festival di Sanremo, vinta da Olly. Nello specifico si è parlato del sesto posto ottenuto da Giorgia. Tra i presenti c’era anche il padre della cantante, Giulio Todrani, ormai quasi un ospite fisso della trasmissione così come sottolineato dalla stessa Caterina Balivo. Proprio in merito alla sua presenza lì a La Volta Buona, Todrani ha rivelato un retroscena.

Giulio ha difatti spiegato di come una persona gli abbia scritto sui social accusandolo di essere ogni giorno nel programma di Rai 1 per fare promozione a sua figlia Giorgia.

Di seguito le sue parole precise:

Sono stato rimproverato. Sui social una signora ovviamente che non conosco ha scritto “Giorgia ha mandato anche il padre in televisione tutti i giorni per fare la promozione”. E’ una cosa allucinante questa comunque. Qui siamo veramente arrivati ad un livello… Non lo so. Sono rimasto malissimo io. Io sto facendo la promozione per mia figlia? Io non sono nessuno, mia figlia casomai.

Quanto raccontato da Giulio Todrani ha spiazzato totalmente Caterina Balivo, la quale è rimasta attonita e senza parole. Poco dopo il suo ospite ha rivelato di aver ricevuto anche altri messaggi e di averli conservati tutti sul proprio telefonino. Antonino Spadaccino, ex volto di Amici di Maria De Filippi e vincitore di Tale e Quale Show, nel sentire il racconto di Todrani ha evidenziato come spesso ci si dimentichi che dietro uno schermo c’è una persona e che oggi c’è troppa cattiveria gratuita.

Grazia Sambruna, anche lei ospite in studio, ha sottolineato come la presenza di Giulio non fosse assolutamente dovuta a promozione nei confronti di sua figlia Giorgia. Ha poi ironizzato, in un tentativo di suscitare un sorriso, che se fosse stato come gli avevano detto non aveva sortito grande effetto. Giorgia, difatti, si è classificata solo al sesto posto, cosa che ha scatenato diverse polemiche.