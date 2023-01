Cathryn White Cooper, la vedova di Gianluca Vialli, ha rotto il silenzio e, tramite una nota affidata ai giornalisti, ha spiegato come sta ed ha omaggiato l’amato marito, con il quale ha avuto due figlie, Olivia e Sofia, rispettivamente 18 e 16 anni. Il comunicato diffuso è stato molto conciso e sobrio, in pieno stile ‘famiglia Vialli’. L’ex stella di Juventus e Sampdoria e la moglie sono sempre stati riservatissimi. Cathryn continuerà ad esserlo, standosene lontana dai riflettori mediatici e vivendo una vita appartata. Certo è che il silenzio stampa tenuto fino ad ora non equivale ovviamente a scarsa sensibilità e menefreghismo. Tutt’altro: la donna infatti ha raccontato di essere “devastata” e ha rimarcato quanto il compagno sia stato un marito e un padre esemplare.

“Luca non solo era uno sportivo di grande talento, rispettato da tutti, ma era soprattutto il marito e il padre più affettuoso. Siamo devastati. Grazie per tutto il vostro sincero amore e supporto”. È questo l’accorata nota fatta trapelare da Cathryn White Cooper ai giornalisti che, dal 6 gennaio, giorno della scomparsa dell’ex atleta, sono assiepati fuori dalla dimora londinese di Vialli.

A parlare è stata anche la sorella di Cathryn, la quale ha ribadito quanto dichiarato dalla congiunta. Medesimo stile, medesima dignità, medesima manifestazione del dolore sobria: “Non è il momento giusto per parlare — ha detto con gentilezza la sorella di Cathryn—, sono giorni molto tristi. L’affetto che ci sta arrivando dall’Italia è incredibile, mio figlio che è lì me l’ha raccontato. Luca era una grande persona: non era più solo un campione, ma un simbolo“.

Capitolo funerali. Nelle scorse ore chi ha seguito da vicino la vicenda di Gianluca Vialli ha reso noto che la data dell’ultimo saluto non sarebbe stata resa nota. Invece, alla fine, è emersa, come ha riferito Il Corriere della Sera. Il quotidiano di via Solferino ha spiegato che i funerali si svolgeranno lunedì 9 gennaio, in forma privato, nel riserbo e nella segretezza più totale. Si terranno a Londra, come da volontà di Gianluca. E, sempre secondo le indicazioni dell’ex calciatore, vi presenzieranno solo i familiari e gli amici più stretti.

Sempre secondo chi ha seguito passo passo gli ultimi giorni di Vialli, il compianto campione avrebbe espresso il desiderio di avere un funerale “allegro” e non con un clima triste (non sarà per nulla facile per chi lo ha amato rispettare tale augurio). Gianluca, anche nell’andarsene, avrebbe infatti dato disposizioni per inneggiare alla vita e non allo sconforto nel giorno delle sue esequie.