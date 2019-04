La Corrida oggi venerdì 19 aprile non va in onda: ecco perché

Perché La Corrida non va in onda venerdì 19 aprile 2019? Il motivo

La Corrida oggi venerdì 19 aprile non andrà in onda come di consueto. Il primo talent people dello spettacolo italiano, condotto da Carlo Conti con la presenza della bellissima Ludovica Caramis, salta il suo appuntamento settimanale sul primo canale per lasciare spazio alla Via Crucis presieduta da Papa Francesco. L’appuntamento sul piccolo schermo con i nuovi dilettanti allo sbaraglio è solo rimandato. Infatti, dopo lo stop dovuto all’appuntamento pasquale con lo speciale Colosseo: Rito della Via Crucis, lo show del venerdì sera targato Raiuno tornerà in prima serata esattamente la prossima settimana con tante esibizioni e performance esilaranti.

La Corrida Con Carlo Conti e Ludovica Caramis: quando andrà in onda la nuova puntata su Raiuno

Come già anticipato poco sopra, La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio farà il suo ritorno a breve. Esattamente tornerà venerdì 26 aprile. Uno stop di quattordici giorni dovuto alla messa in onda della Via Crucis, dal Colosseo in Roma, con Papa Francesco. Le prime quattro puntate dello show, condotto da Conti con la bella valletta Ludovica Caramis, hanno confermato l’affetto che da cinquantuno anni il pubblico ha per questa trasmissione, ideata e presentata in origine dal mai dimenticato Corrado. Insomma, gli ammiratori della storica trasmissione devono solo pazientare un po’ di più per tornare a sorridere e a godersi l’atmosfera goliardia ed educata al contempo de La Corrida 2019.

La Corrida 2019: i vincitori delle prime quatto puntate

Nelle prime quattro puntate, quelle giunte sul palco televisivo de La Corrida sono state sì esibizioni di artisti dilettanti, ma sono state capaci di lanciare anche messaggi importanti. Come quello del vincitore della terza puntata, il talentuoso chitarrista Gabriele Greco. Sul suo strumento, ecco impresse parole contro il razzismo: “No war, no racism, no violence, no prejudice”. Un altro concorrente che ha colpito il pubblico è stato il trionfatore della seconda settimana, Antonio Rustighi, che ha emozionato tutti con il canto e con la sua storia personale. Ad aggiudicarsi le altre puntate, Roberto e Alice e il suonatore del flauto di cioccolato Riccardo Termini.