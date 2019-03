La Corrida, vince Antonio Rustighi: la storia del ragazzo conquista tutti

La Corrida 2019 seconda puntata: Antonio Rustighi vince ed emoziona tutti

Antonio Rustighi ha vinto la seconda puntata de La Corrida 2019. Il cantante in erba ha conquistato tutti con la sua esibizione di Natural Woman, celebre canzone di Aretha Franklin. La sua voce ha subito colpito il pubblico in studio, che lo ha applaudito al termine della performance e gli ha regalato pure una lunga standing ovation. Antonio ha fatto colpo pure sui telespettatori a casa, che sui social network -e in particolare su Twitter – hanno condiviso commenti entusiastici. Oltre a mostrare il proprio talento, Antonio ha voluto trasmettere un messaggio importante, legato alla sua storia di vita: ovvero che la determinazione e l’impegno possono cambiare la vita di una persona e renderla migliore.

Antonio Rustighi a La Corrida: un passato difficile

Antonio Rustighi, il vincitore della seconda puntata de La Corrida, ha raccontato a Carlo Conti il suo passato non certo facile. Per tanti anni il dilettante di Marina di Massa ha sofferto di obesità. Una malattia che lo ha portato ad avere più di qualche problema e a cercare rifugio solo e soltanto nella musica. “Amo stare da solo e ascoltare la musica nelle cuffie”, ha ammesso il ventunenne. Nell’ultimo periodo Antonio ha deciso di rimettersi in forma e così da 150 chili è passato a pesarne 74. “Ora ho deciso di mettermi in gioco”, ha confidato il giovane, che non può vivere senza sette note e ha così provato a regalarsi una chance in un programma tv.

La Corrida: un nuovo futuro per Antonio Rustighi?

Antonio Rustighi è al momento disoccupato e in cerca di un lavoro: La Corrida sarà il suo punto di svolta?