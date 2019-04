La Corrida, vince Gabriele Grieco: il chitarrista con un messaggio contro il razzismo

By

La Corrida 2019: il giovane Chitarrista Gabriele Grieco vince la terza puntata e lancia un messaggio contro il razzismo

Gabriele Greco ha trionfato nella terza puntata de L’Eredità, condotta come sempre da Carlo Conti con la partecipazione della bellissima Ludovica Caramis nel ruolo di valletta. Chitarrista triestino di ventitré anni, si è esibito suonando la chitarra con la tecnica del fingerpicking (letteralemente “pizzicare con il dito”) indossando delle unghia finte. Un’esibizione coinvolgente, che ha dimostrato tutto il talento del ragazzo. Il giovane musicista dai capelli rasta, a cui è stato inviato il consueto messaggio d’auguri da parte della sua famiglia ed alcuni amici, ha ricevuto solo applausi fin dall’inizio dal pubblico in studio e colpito tutti con un messaggio contro il razzismo. Infatti la sua chitarra, inquadrata più volte dalla telecamera, era piena di scritte, tra cui la frase “no racism”.

Gabriele Grieco a La Corrida come la nonna

Gabriele Grieco ha preso parte al talent-varietà di Raiuno nella puntata del 5 aprile suonando la sua chitarra con una particolare tecnica, ma anche con una seconda esibizione dove ha cantato sulle note del brano dei Beatles, Come togeter. Il giovane ha anche ricordato in diretta la nonna che ha partecipato a La Corrida ben due volte, cantando proprio come lui.

La Corrida: l’augurio di Carlo Conti a Gabriele Grieco e il secondo posto di Elena Camocardi

Il vincitore della terza puntata de La Corrida che ha suonato la chitarra lanciando un suo personale messaggio contro le discriminazioni, ha ricevuto anche gli auguri dal conduttore dello show. Esibitosi per la primissima volta il televisione, Carlo Conti gli ha augurato che possa essere solo la prima di una lunga serie di performance in tv. Gabriele Grieco vince dopo Antonio Rustighi, mentre al secondo posto dopo di lui si piazza “la cantante agricola” Elena Camocardi.