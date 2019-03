La Corrida 2019 prima puntata: vincono Roberto e Alice

La Corrida 2019 prima puntata 22 marzo: Roberto e Alice sono i vincitori

È andata in onda la prima puntata de La Corrida, condotta da Carlo Conti, affiancato dalla valletta Ludovica Caramis. Nel corso della prima serata sono usciti vincitori Roberta e Alice Poggi. Sono in tutto quattordici i concorrenti che hanno preso parte a questo primo appuntamento in diretta su Rai 1, il 22 marzo. Tante sono le risate del pubblico presente in studio e dei telespettatori. Non sono ovviamente mancati i momenti divertenti, in particolar modo con Raffaele e Vincenzo, rispettivamente mago e assistente. Sono saliti sul palco concorrenti che si sono esibiti nel ballo, nel canto, nella magia e anche dei rumori. Infatti, abbiamo visto Massimo ricevere il primo applauso della serata da parte del pubblico. L’uomo ha stupito tutti creando dei particolari rumori. Subito dopo di lui, a convincere i presenti è stata Annalisa Bonadonna, con il suo pupazzo Carmela. La donna si è esibita come ventriloqua, che ha stupito tutti con la sua voce. Poco dopo sono entrati in studio Roberto e Alice. Padre e figlia hanno conquistato uno standing ovation e il suono delle famose campane. È arrivato poi il turno di Carolina Cavagni, che con il brano di Alicia Keys è riuscita a creare una meravigliosa atmosfera in studio, conquistando anche lei il suono delle campane e lo standing ovation. Applausi pure per Giuliano Pesetti, che ha cantanto facendo ballare il pubblico.

Prima puntata La Corrida 2019 con Carlo Conti e Ludovica Caramis: i concorrenti

Bruno Giannicchi, Maria Luisa Carmela Pappalardo, Massimo, Annalisa e il pupazzo Carmela, Raffaele e Vincenzo (mago e assistente, avevano preso parte a due passate edizioni del programma), Carmelo Razza, Matteo Messore, Roberto e Alice (padre e figlia ballerini, per cui hanno anche suonato le campane) il regista Marcello Treccia, Michele, Ermanno, Carolina, Giuliano Pesetti, Maria e Rocco sono i concorrenti che hanno preso parte alla prima puntata de La Corrida. L’ironia di Carlo Conti è riuscita, anche questa volta, a catturare l’interesse dei telespettatori.

La Corrida prima puntata: trionfano padre e figlia con la passione per la danza

Tutti i concorrenti hanno portato sul palco la propria passione, ma a colpire l’interesse del pubblico sono stati in particolar modo i finalisti Annalisa, Roberto e Alice, Carolina e Giuliano. Ma a vincere sono il padre e la bambina, che sono riusciti a conquistare anche il suono delle campane. Solitamente si allenano in una scuola di danza e ora hanno deciso di mettere alla prova il loro talento proprio salendo sul palco del noto programma televisivo. Lui con