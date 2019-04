La Corrida: trionfo per Riccardo Termini che suona il flauto di cioccolato

La Corrida 2019: vince la quarta puntata Riccardo Termini che suona un flauto di cioccolato

Una puntata briosa e particolarmente esilarante quella di venerdì 12 aprile 2019. A vincere è stato Riccardo Termini, musicista di Polizzi Generosa in provincia di Palermo. Un vero e proprio trionfo per il ragazzo siciliano che si è esibito in una performance a dir poco particolare e entusiasmante. Infatti il ragazzo nel talent-varietà di Raiuno si è presentato con un frigo portatile e si è esibito suonando il friscaletto, un flauto tipico della tradizione siciliana. Fin qui tutto abbastanza normale, giusto? E invece no. La particolarità che ha reso la performance più unica che rara è che il flauto era fatto di cioccolato.

Riccardo Termini: trionfo d’applausi per il flautista siciliano a La Corrida

Nell’ultima puntata de La Corrida, condotta come sempre con garbo e simpatia da Carlo Conti con l’ex ereditiera Ludovica Caramis, ha vinto un giovane flautista che ha suonato un flauto tipico siciliano chiamato friscaletto. Un oggetto costruito con le sue mani e fatto di cioccolata. Nonostante ciò, il suono era melodioso e la performance ha conquistato tutto il pubblico degli Studi Fabrizio Frizzi in Roma. Infatti giunto in finale insieme alla concorrente Rita Palance, che in una sorta di remake di Tale & Quale Show ha imitato Gianna Nannini cantando Meravigliosa Creatura, ha ottenuto un vero e proprio trionfo d’applausi. Talmente forte fin da subito che il ragazzo ha detto ancora prima del verdetto di Conti di aver vinto.

La Corrida: tutti i concorrenti della quarta puntata

Riccardo Termini si aggiudica il titolo dopo Gabriele Grieco (chitarrista contro il razzismo), Antonio Rustighi e la coppia formata da Roberto e Alice. Nell’ultimo appuntamento dello storico show si sono esibiti anche il simpaticissimo rumorista e aspirante presentatore Daniele Costa; Romina Regini, soprano stonatissima che lavora nell’azienda di Valentino Rossi; Raffaele Tolomeo, anziano signore che recita la storia di mamma Rai e omaggia Corrrado; Monica Ravilico che ha provato a interpretare Anna Oxa e Pasquale Ciffolini che a 77 anni ha ballato Gangnam Style. Oltre a loro Natale Giuffrè, Lucia Barbanera, Nazareno Carchidi, il gruppo Kangoo Jump, Piervincenzo Angelini, Gina da Strangolagalli, Patrizio Sciroli, Enrico Strano e i già citati Termini e Palace.