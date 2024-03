‘Kate zimbello del web’: social feroci contro Buckingham Palace

Dopo il videomessaggio rilasciato nella serata di ieri, in cui Kate Middleton fa luce sulle sue reali condizioni di salute, i social network hanno dichiarato guerra a Buckingham Palace. In che modo? Accusando la stampa britannica di aver lasciato da sola la futura regina in balia delle cospirazioni.

Per settimane non si è parlato d’altro che delle cospirazioni sull’assenza di Kate che hanno raggiunto notevoli picchi trash – tra chi pensava che dietro ci fossero i tradimenti di William e chi pensava invece fosse sparita solo a causa di un brutto taglio di capelli. Era giunta l’ora di mettere a tacere le malelingue.

La Principessa del Galles si è mostrata col suo solito sorriso elegante ma evidentemente provata nel video in cui confida al mondo la diagnosi di cancro e il percorso di chemioterapia che dovrà affrontare, ricevendo affetto da parte dei social.

Tuttavia, agli occhi più attenti non è sfuggito un dettaglio che ha mandato subito su tutte le furie anche gli antimonarchici: l’assenza del principe William.

Ebbene sì, nonostante Kate abbia apertamente comunicato la vicinanza del marito in questa battaglia così dolorosa, l’assenza fisica di William nel messaggio ha dato il via ad una valanga di odio nei confronti della corona e della stampa.

Le cospirazioni nate dal silenzio e dalle bugie create ad hoc dallo staff reale e dalla stampa hanno fatto ridere e sbizzarrire anche i meno cinici. Alla luce delle vere condizioni della Principessa, la corona è stata accusata di aver dato Kate in pasto ai leoni da tastiera.

Don't blame the public for failing Kate Middleton. Blame the palace https://t.co/8q2MJQXKVD

Se avessero subito fatto chiarezza sulla diagnosi di Kate, di certo non si sarebbe sfociati nel gossip più becero, dicono su X.

Dopotutto, pur di non parlare di cancro, tema che avrebbe aperto una campagna di sensibilizzazione e di prevenzione, è stato deciso di affidarsi a foto ritoccate come quella per la Festa della Mamma e a sfruttare l’immagine di sosia per dichiarare che Kate fosse in ottima salute e che anzi, stesse così bene da poter fare la spesa.

Inaccettabile per il popolo, che adesso punta il dito contro chi avrebbe dovuto proteggere Kate e invece l’ha resa zimbello di Internet, dandole la colpa per aver ritoccato le foto.

Non ci sentiamo in colpa per aver fatto cospirazioni, sono stati loro ad aver mentito facendo credere che Kate stesse bene, ma la realtà era tutt’altra. Sono loro i colpevoli.

La stessa famiglia di Kate è stata tirata in causa.

Her husband let her take the fall for a poorly manipulated photo.

The press was producing stories about a woman William allegedly had an affair with.

Her sister on a tropical vacation, none of her family visited in the hospital.

And I’m supposed to feel bad?

— Henry VIII (@SussexHenryVIII) March 22, 2024