Mattino 4 ‘smaschera’ Kate Middleton, Panicucci impietosa

In apertura della trasmissione di questa mattina, Federica Panicucci è tornata a parlare di Kate Middleton. Analizzando il video che, secondo fonti ufficiali come il The Sun, ritrarrebbe la Principessa del Galles insieme al marito William, sono sorte nuove incongruenze: quella nel video è davvero Kate?

Con i suoi ospiti in studio, la conduttrice di Mattino 4 ha portato alla luce alcune domande che metterebbero in dubbio l’autenticità del video. Innanzitutto sono state messe a confronto le immagini di Kate riportate dal The Sun con la fotografia della Principessa in auto con la madre di alcune settimane fa e la differenza tra le due parrebbe evidente. Se, nella foto in auto, Kate apparirebbe provata in volto dalla convalescenza, dovuta alla misteriosa operazione all’addome, nel video di ieri la vediamo non solo in ottima forma e sorridente, ma forse anche troppo energica mentre trasporta delle buste della spesa: un peso che non si addirebbe a chi è stato appena dimesso da un intervento così delicato.

Un altro aspetto che ha messo in dubbio l’identità della giovane donna nel video è la statura: Kate Middleton è difatti significativamente più bassa rispetto al consorte principe di Galles. Nel video, al contrario, apparirebbe più alta.

“Quella è Kate, senza dubbio” parla il testimone

Ad avvalorare la veridicità del video, il proprietario del negozio di generi alimentari in cui Kate e William sono stati ripresi. L’uomo ha dichiarato di aver riconosciuto senza dubbio l’erede al trono e la moglie.

“Sembravano una coppia normale” ha dichiarato, raccontando come siano andate le cose. La principessa gli era sembrata subito un volto familiare e, dopo averla osservata, non avrebbe avuto dubbi. Si trattava proprio di Kate Middleton.

Ma gli ospiti di Mattino 4 non ci stanno: secondo Federica Panicucci, quella nel video non è Kate, bensì una sosia scelta ad hoc per smentire le voci di divorzio tra i principi e per nasconderne le vere condizioni di salute.

Tutta una mossa pubblicitaria? L’ombra della Marchesa di Cholmondeley

In conclusione della trasmissione, Federica Panicucci e Roberto Poletti sono tornati ad interrogarsi sulle strategie di comunicazione decise da Kensington Palace. Se Kate è in ottime condizioni, come risulta dal girato, perché non rilasciare una dichiarazione ufficiale, invece che affidarsi a tabloid come il The Sun, notoriamente anti-monarchico?

Se si trattasse di un falso, le teorie sull’allontanamento di Kate e William a favore della scesa in campo di Rose Hanbury, Marchesa di Cholmondeley, ex amica di Kate e presunta amante di William, tornerebbero più forti che mai.