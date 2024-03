Kate Middleton posta la prima foto dopo la malattia: cosa non torna

Kate Middleton batte un colpo e pubblica la prima foto sui social dopo la misteriosa operazione all’addome a cui si è sottoposta lo scorso 17 gennaio. Sul profilo Instagram ufficiale di Kensington Palace, nel corso della mattinata di domenica 10 marzo, la principessa ha fatto campeggiare uno scatto in cui la si vede in formissima e sorridere assieme ai suoi tre figli George, Charlotte e Louise. L’istantanea, realizzata dal marito William, è stata corredata da un “grazie per il sostegno continuo”.

“Una nuova foto da Kensington Palace in onore della festa della mamma, che si celebra oggi nel Regno Unito. Grazie per i vostri auguri e il costante supporto degli ultimi due mesi. Buona festa della mamma a tutti”. Così da Kensington Palace, a commento dello scatto. Il post è stato preso d’assalto ed ha immediatamente fatto il giro del mondo. Subito si è innescato un giallo: la foto a quando risale? Secondo molti non si tratta di un’immagine realizzata di recente. In effetti tutto fa pensare che si tratti di uno scatto effettuato prima che Kate subisse l’intervento chirurgico. Il che ha alimentato ancor più le voci sullo stato di salute della principessa.

Pochi giorni fa, un’altra foto della Middleton ha fatto il giro del globo. In quel caso, però, si è trattato di una istantanea ‘rubata’. Kate è stata immortalata a bordo di un’auto guidata dalla madre. Tanto per cambiare sono state messe in circolo una miriade di indiscrezioni, alcune delle quali assai fantasiose, come quella che hanno sostenuto che in realtà quella della foto non fosse la moglie di William, bensì una sosia.

In tutto ciò resta il massimo riserbo sulle condizioni di salute della principessa. Nessuno sa veramente come stia. Quel che è certo è che sicuramente, per almeno ancora tre o quattro settimane, non prenderà parte ad alcuna iniziativa pubblica, proseguendo il periodo di convalescenza e cure. Non è nemmeno detto che tra un mese tornerà a prendere parte agli eventi istituzionali. Tutto è avvolto nel mistero.

Altro fatto che pare assodato è che l’operazione all’addome non è stata in alcun modo una passeggiata. Infatti il lungo periodo di riposto e la segretezza sulla vicenda mostrata dalla Royal Family spinge a pensare che la Middleton stia affrontando una malattia insidiosa. Qualcuno ha parlato addirittura di un cancro. In questo caso, però, si sono fatti vivi da Buckingham Palace per smentire tale indiscrezione.