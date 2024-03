Harry e Meghan, cancro Kate Middleton: la reazione “essenziale”

Nelle scorse ore Kate Middleton si è presentata davanti al mondo e, tramite un video (stavolta senza ritocchi o trucchetti di post produzione), ha rivelato di avere un cancro. Ciò che la Royal Family aveva smentito nelle scorse settimane, ora trova conferma. Si era compreso che la principessa del Galles stava affrontando un problema di salute molto serio, ma in pochi, alla luce anche della poc’anzi citata smentita dei reali, credevano che la moglie di William stesse lottando contro un cancro. Non appena la notizia è uscita è rimbalzata in tutto il mondo. Capi di Stato e istituzioni hanno espresso solidarietà a Kate. Inoltre è arrivata anche la reazione dei cosiddetti Duch ‘ribelli’, Meghan Markle ed Harry.

Il principe Harry e Meghan, attraverso una nota consegnata agli organi di stampa, hanno inviato un messaggio a Kate. “Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che ciò possa accadere nel rispetto della privacy e in pace”, hanno affermato il Duca e la Duchessa di Sussex. Un comunicato essenziale. D’altra parte sarebbe sembrata alquanto disorientante una nota strappalacrime. Per due motivi: il primo è che da sempre, qualsiasi reale, anche innanzi a situazioni tragiche, mantiene sobrietà e fermezza in pubblico; il secondo è che, come è arcinoto, tra i Duchi ‘ribelli’ e i Principi del Galles, dopo la ‘Megexit‘, è calato un gelo siderale.

William non ha mai perdonato il fratello dopo il suo strappo alla Royal Family. In particolare per il modo in cui è fuggito in America. Harry, assieme alla moglie, ha sparato a zero su Buckingham Palace, accusando addirittura dei membri reali di razzismo. Fatti che hanno creato un solco sempre più profondo tra i due fratelli e le rispettive mogli. Si mormora addirittura che la Markle ed il marito sarebbero stati tenuti all’oscuro delle condizioni di Kate Middleton fino a prima che lei rivelasse al mondo di essere stata colpita da un tumore.

Per Kate e William sono tempi durissimi. La Middleton ha reso noto di aver già iniziato i cicli di chemioterapia. In queste delicate situazioni, solitamente una famiglia si ricompatta o va in frantumi. Harry potrebbe riuscire a riavvicinarsi al fratello oppure distanziarsi per sempre da lui.