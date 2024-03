Kate Middleton, il mistero s’infittisce: ritoccate anche foto di Harry?

Non sembra essere affatto un bel periodo per la Famiglia Reale d’Inghilterra. Dopo lo scandalo della foto ritoccata di Kate Middleton, adesso nel mirino sono finiti anche il Principe Harry e sua moglie Meghan Markle. Il tabloid inglese Sun, nella sua edizione digitale, ha difatti passato in rassegna una serie di foto della coppia che potrebbero essere state a loro volta modificate.

Il primo scatto analizzato dal giornale risale a quando lei era incinta della piccola Lilibet e ritrae i due seduti su un prato. Il suggestivo salice sullo sfondo potrebbe essere stato aggiunto in un secondo momento da un fotografo amico della coppia. Secondo il Sun sarebbe sospetta anche una cartolina natalizia targata 2019. In primo piano si vede il piccolo Archie, ma la figura di Meghan non appare proprio naturale e da qui i dubbi sulla manipolazione dei colori. Ha destato qualche sospetto anche la foto usata per una copertina di Time magazine nel 2021. In quel caso, hanno notato i più maliziosi osservatori, Harry avrebbe decisamente troppi capelli in più rispetto alla sua solita acconciatura.

Di seguito le tre foto prese in analisi dal Sun e che sarebbero sospette:

Kate Middleton e la foto ritoccata: che sta succedendo alla Monarchia inglese?

La conferma che le foto siano state ritoccate o meno non è arrivata da parte della coppia che, intanto, ha inviato diversi messaggi di supporto a William e Kate per la loro situazione attuale. La Principessa è stata difatti al centro dell’attenzione nelle ultime ore proprio per la pubblicazione di una foto modificata. A destare preoccupazione anche il suo stato di salute in seguito all’intervento all’addome risalente a gennaio. La vicenda presenta alcuni chiaroscuri che hanno portato ad una serie di sospetti da parte dei sudditi. Tra questi le scuse pubbliche di Kate che hanno convinto poco e lo sbucare di una seconda foto, oltre alla sua prolungata lontananza dai riflettori e l’assenza di William ad un impegno pubblico qualche settimana fa. Per il momento mancano comunicazioni ufficiali, pertanto non ci resta che aspettare di conoscere la verità su cosa stia accadendo.