Kate Middleton, clamoroso: “Si, ho manipolato la foto. Scusate”

Clamorosa ammissione di Kate Middleton con scuse annesse. La moglie del principe William ha confermato in prima persona, tramite un post scritto su Instagram, che la foto che ha pubblicato il 10 marzo (la prima dopo l’operazione subita all’addome lo scorso gennaio) è stata manipolata digitalmente. Una rettifica arrivata lungo la mattinata di lunedì 11 marzo, attraverso il profilo social reale di Kensington Palace. La puntualizzazione è quasi stata obbligatoria dopo che le principali agenzie mondiali hanno passato ai raggi x lo scatto, giungendo alla conclusione che non fosse autentico. Da qui la decisione di ritirare l’istantanea. La notizia in un amen ha fatto il giro del globo, spingendo la principessa a domandare scusa.

“Come molti fotografi dilettanti, di tanto in tanto mi cimento nell’editing. Volevo esprimere le mie scuse per la confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri”. Così Kate Middleton sull’account Kensington Palace. La principessa, in modo tanto stringato quanto netto, ha quindi ammesso che lo scatto con i figli in cui si è immortalata gioiosa e in splendida forma è stato modificato. D’altra parte sarebbe stato difficile sostenere il contrario. Tantissimi esperti infatti hanno notato delle anomalie palesi in merito alla foto.

Kate Middleton, tutte le anomalie della foto con i figli

Gli osservatori hanno evidenziato che la manica del maglione della principessa Charlotte non si appoggia come dovrebbe sulla mano. Inoltre il suo ginocchio è sfocato. Qualcosa poi non torna per quel che riguarda il tacco dello stivale destro della bambina, la prospettiva della gonna e la capigliatura, che si “interrompe” di netto sulla spalla destra.

Anche la figura di Kate pare essere stata modificata non poco. Un dettaglio vistoso è la mancanza dell’anello nuziale nella mano sinistra della principessa che quasi mai rinuncia a indossare il gioiello. Ci sono poi l’altra mano e i capelli che appaiono fuori fuoco, oltre alla cerniera della giacca non allineata in modo naturale. Sono anche state rimarcate difformità delle dita del principino Louis e degli avambracci del piccolo George.

E ancora: la pavimentazione, i vetri delle finestre dietro la famiglia e le foglie sugli alberi hanno caratteristiche che mal si conciliano con una prospettiva autentica. Insomma, lo scatto è stato modificato, come tra l’altro ha ammesso Kate. Una vicenda che ha già iniziato ad alimentare ancor più le voci sul reale stato di salute della donna su cui aleggia un gran mistero dopo l’operazione all’addome. Sull’intervento i reali non hanno fornito dettagli. Quel che è sicuro è che non è stato uno scherzo visto che la moglie di William è tuttora sotto cure e lontana dalla vita pubblica.