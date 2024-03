Kate Middleton: spunta un’altra foto. Il mistero si infittisce

Dopo lo scandolo sulla foto falsa pubblicata da Kensington Palace è stata diffusa un’altra foto della principessa, ma anche questa è poco convincente.

Innanzitutto c’è solo una foto disponibile, in macchina si vedono Kate Middleton con William, ma lei è girata di spalle e guarda nel finestrino opposto. Si può pensare infatti che sia una controfigura. Nella didascalia c’è scritto che Kate è stata fotografata mentre lasciava con William il Castello di Windsor per dirigersi ad un appuntamento privato, mentre il principe sarebbe stato occupato a Westminster.

Ma questa sembra l’ennesima foto diffusa per mettere a tacere le voci che in questi giorni stanno circolando a proposito della famiglia. Ci sono molte cose che non tornano e il fatto che due giorni fa sia stata diffusa una foto falsa fa insospettire tutti. In molti ritengono infatti che in realtà Kate non stia bene e per rassicurare gli inglesi si è pensato a questa trovata. È un momento difficile per i reali inglesi, a causa anche del tumore di Carlo III recentemente scoperto.

🟪 Poche ore fa è stata scattata una nuova foto con #KateMiddleton, seduta in macchina accanto a William. Anche in questo caso c'è solo una foto disponibile e il viso della principessa è rivolto verso il finestrino. pic.twitter.com/pjUyKESHsL — Trash Italiano (@trash_italiano) March 11, 2024

I misteri intorno a Kate Middleton

Il 25 dicembre c’è stata l’ultima apparizione della principessa. Poi il 17 gennaio è stato annunciato un intervento all’addome e dopo 13 giorni Kate è tornata a casa. È stato quindi diffuso un comunicato che ha annunciato che lei stesse bene ma che, fino a dopo Pasqua, non avrebbe fatto apparizioni in pubblico.

Fin qui nulla di strano, ma poi il 10 marzo è stata diffusa una foto per la festa della mamma che la ritrae insieme ai bambini. È bastato poco ai siti di stampa locale e non per capire che quello scatto fosse un falso, attraverso una serie di dettagli.

Ciò ha creato scompiglio: perché diffondere una foto non vera? Quali motivazioni si nascondono dietro? Successivamente sono arrivate le scuse pubbliche di Kate.

Ma anche queste hanno fatto acqua da tutte le parti. Lei ha spiegato di aver voluto sperimentare l’editing amatoriale. Resta difficile credere a ciò dato che molto probabilmente i social non vengono gestiti da loro personalmente e la scusa è veramente banale e poco credibile.

Ora è stata diffusa questa altra foto che cerca (invano) di mettere a tacere i sospetti, ma c’è qualcosa che non torna. C’è chi si chiede come mai ci sia dietro tutto questo mistero.