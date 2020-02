Serale Amici Javier, cos’è successo dopo insulti: parla Maria, la Pettinelli sbotta

Javier Rojas ammesso al Serale assieme a Gaia Gozzi: due nuovi concorrenti alla fase finale

Oggi Javier Rojas è stato ammesso al Serale dopo l’esame della commissione esterna, ed è riuscito a farcela con l’approvazione a pieni voti (con lode, potremmo dire) di tutti i membri. Lo stesso si può dire anche di Gaia Gozzi che nelle ultime puntate sta davvero dando il meglio di sé e si è beccata anche dei complimentoni da Maria De Filippi: “Tu – queste le parole della conduttrice prima dell’esame della ragazza – sei l’esempio di una persona che ha lavorato su sé stessa indipendentemente dagli altri. Complimenti davvero!”. Diverse invece le parole che Maria ha usato nei confronti di Javier, il cui talento indiscutibile lo ha salvato da un’eliminazione certa.

Serale Amici, il discorso di Maria De Filippi a Javier prima dell’esame

“Il tuo percorsino – queste alcune delle considerazioni di Maria – non ce lo dimentichiamo perché è stato bello tosto… Sono contenta perché ho visto che con i professionisti le cose si sono messe a posto”. “Dopo quello che è successo – ha subito risposto Javier – è stato un momento bruttissimo qui dentro”. “So che facevi fatica a entrare in aula…”, ha continuato la De Filippi che così ha spiegato come si fossero messe le cose tra il ballerino e la scuola. “Mi ha aiutato molto – ha concluso Javier – a far uscire le cose da dentro di me, e ho imparato tantissimo. Ringrazio moltissimo i professionisti che mi hanno fatto aprire e i professori per l’opportunità”. Anche se il comportamento di Javier è stato intollerabile – soprattutto perché da un ballerino così positivo nessuno si aspettava un atteggiamento del genere – sembra che la lezione sia stata appresa, e questo non può che renderci felici: non c’è cosa migliore che imparare dai propri errori per non commetterli più. E non lo diciamo tanto per: proprio recentemente Javier ha dovuto sopportare un attacco ingiustificato e lo ha fatto senza scatenarsi nonostante il suo caratterino.

Anna Pettinelli dopo l’esame di Javier: “I ragazzi non si abbandonano”

A intervenire sulla questione è stata anche Anna Pettinelli che però ha voluto prendere la parola dopo l’esame del ballerino: “In risposta a tutti quelli che ci hanno criticato – queste le parole della maestra – trovo che la validità di questo percorso formativo sia ancora dimostrata perché i ragazzi non si abbandonano ma si aiutano”. Il discorso della Pettinelli non fa una piega, così come non fa una piega il fatto che l’educazione non è mai subordinata al talento, e che quindi la decisione della commissione su Javier – così come la mancanza di prese di posizione su Nicolai Gorodiskii – è tutt’altro che incontestabile. Il pubblico è stato abituato a ben altri provvedimenti, e quest’anno Amici, per quanto lo abbia fatto in buona fede, ha chiuso gli occhi su situazioni che meritavano maggiore attenzione. Ad ogni modo, complimenti Javier! Vola dritto verso la finale perché te la meriti!