Iva Zanicchi ricoverata: peggiorano le sue condizioni a causa del Covid

Le condizioni di salute di Iva Zanicchi sono peggiorate, dopo aver contratto il Coronavirus. Lei stessa, attraverso il suo account ufficiale di Instagram, continua a tenere informato il pubblico e rivela di essere stata ricoverata nell’ospedale di Vimercate, in Brianza. Nella sua stanza, la cantante ammette di essere fiduciosa. Sa di potercela fare e ora è abbastanza tranquilla, in quanto crede che la stiano curando bene. Quando arriva la sera, però, entra un po’ in crisi. La Zanicchi soffre di una polmonite bilaterale. La patologia è stata da lei accusata proprio dopo essere risultata positiva al Covid-19. Un momento difficile per la cantante, che nonostante tutto cerca di rassicurare il suo pubblico.

Dopo aver annunciato la sua positività al virus, Iva pubblica questo nuovo aggiornamento, in cui è possibile vederla ricoverata all’interno della struttura ospedale di Vimercate. Nei giorni scorsi, la Zanicchi aveva rivelato ai suoi followers su Instagram che sarebbe stata curata a casa. Ma ecco che ora la nuova patologia l’ha costretta ad affidarsi alle cure dei medici in ospedale. La cantante sta trascorrendo le sue giornate con l’aiuto di un respiratore esterno. Sebbene sia fiduciosa, ammette comunque di essere un po’ preoccupata. Detto ciò, Iva ci tiene a fare un ringraziamento al personale medico che la sta seguendo. In particolare, afferma che sono tutti molto gentili con lei. Fa, inoltre, presente che gli infermieri lavorano indossando “la tuta degli astronauti”, in quanto devono proteggersi dal virus.

Ovviamente, Iva invita il suo pubblico a stare attento e a seguire le regole anti-contagio. Non resta ora che attendere e sperare che la Zanicchi, come tutti i contagiati, possa presto superare questo difficile momento.

Non è, naturalmente, l’unica tra i personaggi italiani noti nel mondo dello spettacolo ad aver contratto il Coronavirus. Solo qualche giorno fa, veniva annunciato il ricovero in ospedale di Carlo Conti. Di recente, Gerry Scotti e Ilary Blasi, insieme al marito e calciatore Francesco Totti, sono risultati positivi al virus. Nel frattempo, Valentino Picone è riuscito a distruggere il Covid-19, risultando finalmente negativo. Il comico, proprio questa sera, tornerà alla conduzione di Striscia la Notizia, dietro il noto bancone, insieme a Ficarra. In queste ultime ore, anche Aurora Ramazzotti ha annunciato di essere risultata positiva!