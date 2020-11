Iva Zanicchi positiva al Covid: “L’ho attaccato anche a mia sorella”

Si allunga la lista dei personaggi famosi positivi al Coronavirus. Dopo Carlo Conti, Gerry Scotti, Francesco Totti e Ilary Blasi – solo per citare gli ultimi in ordine di tempo – il maledetto virus ha colpito pure Iva Zanicchi. L’80enne ha dato l’annuncio sui social network, non perdendo il suo entusiasmo e verve nonostante la malattia.

Iva Zanicchi ha confidato che da tre giorni è chiusa in casa e sotto controllo medico. L’artista ha ammesso di indossare guanti e mascherina pure nel suo appartamento. Non solo: purtroppo Iva ha spiegato di aver contagiato anche sua sorella prima di avere esito positivo dal tampone.

Su Instagram la cantante, conduttrice e opinionista tv ha pubblicamente dichiarato:

“Visto che si è risaputo e non c’è niente di male a dirlo, sono positiva al Coronavirus. Eh me lo sono beccato. Sono da tre giorni in casa, anche in casa guanti mascherina. Non ho perso neanche l’allegria per cui vuol dire che tutto sommato”

Qualche settimana fa Iva Zanicchi è stata ospite di Verissimo, dove ha parlato del tumore del “marito” Fausto. Una notizia che ha sconvolto la vita dell’ex opinionista del Grande Fratello di Barbara d’Urso. E ora il Covid-19 proprio non ci voleva…

Il marito di Iva Zanicchi ha un tumore

Da diversi mesi il compagno storico di Iva Zanicchi – Fausto Pinna, mai sposato nonostante il lungo legame – sta combattendo contro un cancro. La scoperta della malattia è avvenuta la scorsa primavera, durante il lockdown e dunque in piena emergenza Coronavirus.

Fausto Pinna ha 70 anni ed è un produttore musicale di origini sarde. Poco e nulla si sa della sua vita privata: l’uomo è assai riservato. La storia d’amore con Iva Zanicchi è nata a metà degli anni Ottanta, galeotto è stato uno studio di registrazione e alcuni amici in comune.

La Zanicchi ha però alle spalle un divorzio con Tonino Ansoldi, (durato dal 1967 al 1985) dal quale ha avuto l’unica figlia, ormai grande, Michela. Un matrimonio che non ha lasciato il segno nell’interprete. In una vecchia intervista la Zanicchi ha confidato di aver tradito più volte l’ex marito mentre è sempre stata leale a Pinna.

Con Pinna Iva non ha avuto altri eredi. La coppia vive in Brianza. La differenza d’età – lei è più grande di lui di ben dieci anni non è mai stato un problema per Iva e Fausto, che hanno diverse passioni in comune.