Iva Zanicchi sul compagno Fausto: “Ha un tumore, sono stati mesi duri”

Dramma per Iva Zanicchi: da diversi mesi il compagno storico Fausto Pinna sta lottando contro un tumore. La cantante, attrice, conduttrice e opinionista tv ne ha parlato per la prima volta nel salotto di Silvia Toffanin. Nella puntata in onda su Canale 5 sabato 24 ottobre 2020 la Zanicchi ha ammesso di aver trascorso dei mesi assai difficili, che hanno provato molto la sua famiglia e la sua relazione che va avanti ormai da oltre trent’anni.

La scoperta della malattia è avvenuta la scorsa primavera, durante il lockdown e dunque in piena emergenza Coronavirus. Iva ha raccontato a Verissimo:

“Durante il primo periodo di lockdown io e Fausto eravamo chiusi in casa e mi sono accorta che non stava bene. Sono riuscita a farlo ricoverare a Milano, convinta si trattasse di un problema al cuore, invece, si trattava di un tumore serio”.

La Zanicchi ha aggiunto:

“All’inizio mi è crollato il mondo addosso, ma poi abbiamo iniziato a lottare. Credo che la fiducia e la voglia di vivere e sconfiggere ogni malattia sia importante e utile. Fausto è una iena e insieme non abbiamo mai perso il buonumore e la voglia di ridere. Credo che ne usciremo. Ora i marcatori tumorali sono azzerati”.

Chi è Fausto Pinna, il compagno di Iva Zanicchi

Fausto Pinna ha 70 anni ed è un produttore musicale di origini sarde. Poco e nulla si sa della sua vita privata: l’uomo è assai riservato. La storia d’amore con Iva Zanicchi è nata a metà degli anni Ottanta, galeotto è stato uno studio di registrazione e alcuni amici in comune. Nonostante siano molto legati i due hanno scelto di non diventare marito e moglie.

La Zanicchi ha però alle spalle un divorzio con Tonino Ansoldi, (durato dal 1967 al 1985) dal quale ha avuto l’unica figlia, ormai grande, Michela. Un matrimonio che non ha lasciato il segno nell’interprete. In una vecchia intervista la Zanicchi ha confidato di aver tradito più volte l’ex marito mentre è sempre stata leale a Pinna.

Con Pinna Iva non ha avuto altri eredi. La coppia vive in Brianza. La differenza d’età – lei è più grande di lui di ben dieci anni . non è mai stato un problema per Iva e Fausto, che hanno diverse passioni in comune.

Iva Zanicchi è nonna di Virginia, primogenita della sua Michela. La cantante ha un rapporto di complicità con la ragazza, tanto che insieme sono apparse più di qualche volta pure in televisione, nelle trasmissioni di Barbara d’Urso.

Per ogni compleanno Iva riceve dal compagno una bambola: Fausto sa che la Zanicchi non ha mai avuto giocattoli da bambina per via della sua povertà e ha così deciso di colmare questo vuoto in età adulta.